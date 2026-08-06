El senador republicano McConnell sale del hospital tras la incertidumbre sobre su salud

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Washington, 6 ago (EFE).- El senador republicano Mitch McConnell, uno de los más longevos de Estados Unidos, anunció este jueves que salió del hospital donde se recuperaba de una caída que sufrió en junio y que seguirá recuperándose en casa, tras semanas de rumores sobre su estado de salud.

«Hoy mismo he recibido el alta del centro de rehabilitación para continuar mi recuperación en casa», escribió McConnell en su cuenta en X.

«Elaine y yo estamos agradecidos por las numerosas muestras de apoyo y buenos deseos de amigos, colegas y habitantes de Kentucky, así como por la atenta atención que he recibido de parte de excelentes médicos, enfermeros, terapeutas y personal hospitalario», añadió.

McConnell, de 84 años, explicó en el mismo mensaje que, siguiendo las recomendaciones de los médicos, mantendrá sesiones de fisioterapia desde su domicilio, tiempo durante el que seguirá trabajando con su equipo «en asuntos importantes del Senado».

Con estas palabras, el senador republicano trata de acabar con la incertidumbre generada por su ingreso primero en el hospital y luego en el centro de rehabilitación y que provocó que el 11 de julio publicara una imagen suya junto a su mujer y un periódico del día para acabar con las dudas sobre su estado de salud.

Los republicanos ocupan 53 de los 100 escaños del Senado, pero sin McConnell tienen 52, por lo que cada votación se convierte en un examen por un margen estrecho.

El delicado estado de McConnell ha reabierto el debate sobre la edad de los políticos y la sucesión de los cargos públicos, además de volver a mostrar la imagen de un Capitolio envejecido. EFE

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