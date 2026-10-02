El sindicato cifra en el 100 % el seguimiento de la huelga de easyJet en Portugal

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Lisboa, 2 oct (EFE).- El Sindicato Nacional del Personal de Vuelo de Aviación Civil (SNPVAC) cifró este viernes en el 100 % el seguimiento entre sus afiliados de la primera jornada de huelga de los tripulantes de easyJet en Portugal y denunció que la aerolínea operó dos vuelos al margen de los servicios mínimos mediante trabajadores de otras bases.

«El seguimiento ha sido del 100 %», aseguró a EFE el presidente del SNPVAC, Ricardo Penarroias, quien se mostró satisfecho por lo que calificó como una «demostración de fuerza» de los tripulantes de las bases portuguesas.

La huelga se prolongará hasta el martes, 6 de octubre, en Lisboa, Oporto y Faro, después de que easyJet cancelara de antemano 443 vuelos para los cinco días, cerca del 80 % de los previstos en esas bases, según el sindicato.

Penarroias aseguró que este viernes solo se han realizado los servicios mínimos decretados por el Gobierno, salvo dos vuelos que, según el sindicato, fueron operados mediante tripulantes procedentes de bases de otros países.

El SNPVAC considera ilegal esa sustitución de trabajadores en huelga y presentará una denuncia ante la Autoridad para las Condiciones del Trabajo (ACT), además de recurrir a los tribunales.

EasyJet había defendido antes del comienzo del paro que el recurso a aviones y tripulaciones de otras bases europeas para mantener parte de su programación se ajusta a la legislación.

Penarroias afirmó además que desde la convocatoria de la huelga no ha habido ninguna nueva propuesta de la compañía para resolver el conflicto y confió en que easyJet retome las negociaciones una vez finalizados los cinco días de paro.

Los tripulantes tienen convocada otra huelga del 19 al 23 de diciembre, aunque el dirigente sindical no descartó nuevas medidas.

«En este momento todo queda en cuestión», señaló Penarroias, quien explicó que el sindicato analizará al término de la huelga la actuación de la compañía antes de decidir sus siguientes pasos. EFE

mf/rml

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