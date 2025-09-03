El subsecretario general para Operaciones de Paz de la ONU viaja a la RD del Congo

Nairobi, 3 sep (EFE).- El subsecretario general para Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, inicia entre este miércoles una nueva visita a la República Democrática del Congo (RDC), en la que «reafirmará» el compromiso de la ONU con los procesos de paz en curso para poner fin al conflicto en el este del país, confirmó la organización.

«Esta misión tiene como objetivo (…) reafirmar el compromiso constante de las Naciones Unidas con los procesos de paz en curso, así como con la protección de los civiles, con miras a una paz duradera y una estabilidad reforzada en la RDC y en la región de los Grandes Lagos», señaló en un comunicado la Misión de Estabilización de la ONU en la RDC (Monusco).

La visita tiene lugar tras el viaje que realizó Lacroix al país entre finales de febrero y principios de marzo de este año.

Las compromisos oficiales del subsecretario general empezarán el jueves en la capital, Kinsasa, donde se reunirá estos días con altas autoridades del país, incluyendo al presidente, Félix Tshisekedi, y a la primera ministra, Judith Suminwa Tuluka, entre otras.

Lacroix se reunirá también con representantes de la oposición y de las confesiones religiosas para abordar «la evolución reciente del contexto político y de seguridad» del país, así como sobre las actividades de la Monusco.

Después de Kinsasa, el viaje continuará en la ciudad de Bunia, en la provincia oriental de Ituri, donde el alto funcionario mantendrá encuentros con las autoridades regionales, representantes de la sociedad civil y personal de la misión de la ONU, además de visitar una base del dispositivo.

El conflicto en el este de la RDC se intensificó a finales de enero pasado cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y posteriormente de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Las perspectivas de una salida negociada del conflicto se han reactivado recientemente con la firma en Washington el pasado 27 de junio de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, mientras el pasado 19 de julio el M23 y el Gobierno congoleño rubricaron en Doha una declaración de principios para poner fin a la violencia.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por la presencia de grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Monusco. EFE

