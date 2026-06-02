El superávit comercial agroalimentario de la UE aumentó un 43 % en febrero

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Bruselas, 2 jun (EFE).- El superávit comercial agroalimentario de la Unión Europea alcanzó los 4.400 millones de euros en febrero, lo que supone un 43 % más que en el mes anterior, un nivel similar al del año pasado, impulsado por la caída de los precios del cacao, informó este martes la Comisión Europea.

El último informe sobre el comercio agroalimentario de la UE muestra que en febrero tanto las exportaciones como las importaciones experimentaron ligeros descensos con respecto a 2025, pero la disminución del valor de los productos importados contribuyó a una mejora de la balanza comercial mensual.

Las exportaciones agroalimentarias alcanzaron los 18.800 millones de euros, un 6 % más que el mes anterior, pero un 4 % menos que en 2025.

El Reino Unido siguió siendo el principal destino, aunque los envíos disminuyeron un 4 %, debido a la disminución en valor y volumen de la carne de cerdo y los cereales. También cayeron, en términos interanuales, las exportaciones a Estados Unidos, China y Japón, mientras las de Suiza se mantuvieron estables.

Los mayores descensos se registraron en los productos de cacao, la carne de cerdo, las aceitunas y el aceite de oliva, mientras que las exportaciones de frutas y frutos secos (sobre todo manzanas y peras), así como de productos no comestibles, experimentaron aumentos.

Por su parte, las importaciones agroalimentarias de la UE se situaron en 14.500 millones de euros en febrero de 2026, un 1 % menos que el mes anterior y un 5 % menos que en 2025.

Las mayores caídas las sufrieron los productos de cacao, cereales y semillas oleaginosas, mientras que las importaciones de carne de vacuno, frutas y frutos secos, así como margarina y otros aceites y grasas, aumentaron.

Por países, la mayor bajada internanual la registraron las importaciones procedentes de Costa de Marfil debido a la reducción de los volúmenes de importación de granos de cacao (-24%) y de pasta, manteca y polvo de cacao, así como las de Ucrania y Estados Unidos.

En el extremo opuesto, aumentaron las de Vietnam, principalmente debido al mayor volumen de importaciones de café. EFE

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