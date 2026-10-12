El supervisor mundial alerta al G20 de la volatilidad en los bonos soberanos

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Fráncfort (Alemania), 12 oct (EFE).- El presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés), Andrew Bailey, alertó este lunes a los países del G20 de la creciente volatilidad en los mercados de bonos soberanos.

Bailey, que es gobernador del Banco de Inglaterra, dijo en una carta a los países del G20 que también existen otros riesgos para el sistema financiero mundial en estos momentos, que son los relacionados con los mercados de crédito privado y los de la inteligencia artificial.

La carta está dirigida a los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, con vistas a su reunión del 15 de octubre en Bangkok (Tailandia).

Bailey presenta el informe sobre la implementación responsable de la inteligencia artificial que incorpora las observaciones de una consulta pública.

El supervisor señala que la implementación segura de la IA en el sistema financiero tendrá un lugar muy destacado en su agenda del próximo año debido al rápido ritmo de desarrollo.

La carta va acompañada de una nota sobre las criptomonedas estables en un momento de elevada volatilidad en los mercados de bonos soberanos.

Vigilar las transacciones con criptomonedas estables

El supervisor recomienda al G20 reforzar la vigilancia de las transacciones transfronterizas con criptomonedas estables y el intercambio de información.

Las criptomonedas estables tienen un alcance y un uso que trascienden múltiples jurisdicciones y por ello podrían tener implicaciones importantes para todo el sistema financiero.

Su uso en varios países puede «limitar la capacidad de una sola jurisdicción para evaluar o abordar plenamente» los problemas que pueden surgir en varios países, según el supervisor.

A mediados de 2026, el valor total de mercado de las criptomonedas estables rondaba los 300.000 millones de dólares, sin variación respecto al año anterior.

El 99 % de ese valor está vinculado al dólar, según datos del Consejo de Estabilidad Financiera.

Uno de los problemas que menciona el supervisor es que un emisor de criptomonedas estables desconoce quiénes poseen sus monedas, dónde tienen su domicilio o dónde se materializará la demanda de reembolso.

Por ello los pasivos de un emisor de criptomonedas estables son internacionalmente móviles y pueden resultar imposibles de rastrear.

En situaciones de tensión, el acceso ininterrumpido y la velocidad de negociación en los mercados secundarios pueden incrementar la rapidez y la magnitud de las ventas, presionando al activo sobre el que están ancladas, por ejemplo al dólar, y a las reservas, por ejemplo los bonos del Tesoro estadounidense.

Una pérdida de confianza y venta masiva de una criptomoneda estable se puede propagar al sistema financiero tradicional a través de la venta de las reservas y la retirada de depósitos bancarios para financiar los canjes, advierte el supervisor.

El efecto dependerá también de si la criptomoneda estable se usa para pagar en la economía real y de su empleo en los mercados de divisas.

Cuando varios emisores colaboran para crear y respaldar una criptomoneda estable, los emisores mantienen reservas separadas y su reequilibrio se puede poner en peligro en situaciones de tensión, algo de lo que ya ha advertido el Banco Central Europeo (BCE).

Cuando una misma criptomoneda estable es emitida por entidades de la Unión Europea (UE) y de fuera de ella, los inversores tratarán de obtener los reembolsos en la UE, pero las reservas mantenidas en la UE podrían no ser suficientes para satisfacer la demanda en una situación de solicitud masiva en una crisis.

El Consejo de Estabilidad Financiera, cuya sede está en la ciudad suiza de Basilea, se creó en el G20 de Londres en 2009, tras la crisis financiera mundial, para coordinar a nivel internacional a las autoridades financieras y asegurar la estabilidad. EFE

aia/alf

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