El tenista dominicano Nick Hardt gana el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Compartir

1 minuto

Santo Domingo, 28 jul (EFE).- El tenista dominicano Nick Hardt (275 ATP) ganó este martes la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 debido al abandono por lesión de su rival, el colombiano Juan Sebastián Gómez (441 ATP).

En la pista central del Parque del Este, en la capital dominicana, Gómez se retiró apenas a los once minutos de iniciar el encuentro, cuando el marcador iba 2 a 1 en favor de Hardt.

En el poco tiempo que duró el partido, el dominicano consiguió conectar nueve primeros servicios, el 100 % de sus saques.

Hardt consiguió llegar a la final de estos Juegos, celebrados en su país, tras vencer con claridad al venezolano Óscar Martínez en cuartos de final y al colombiano Alejandro Arcila, ambos fuera del ranking 1.000 de la ATP.

En los dobles el dominicano fue eliminado, junto a su compatriota Peter Bertran, en los cuartos de final, frente a la pareja formada por los colombianos Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez.

Por otro lado, en el cuadro masculino esta tarde se disputará la final de dobles de estos Juegos en dobles que enfrentará a los salvadoreños César Cruz y Diego Durán contra los barbadenses Stephen Slocombe y Kaipo Marshall. EFE

pma/mf

(foto)