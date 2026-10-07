El tercer aniversario del 7 de octubre concluye con un Netanyahu ausente en las ceremonias

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Jerusalén, 7 oct (EFE).- Entre ceremonias en memoria de los fallecidos y algunas protestas por la falta de rendición de cuentas del Gobierno israelí tras la masacre, el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre transcurrió este miércoles sin que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, haya hecho apariciones públicas.

«Hoy, en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén, encendí una vela en memoria de todas las personas asesinadas el 7 de octubre por los monstruos de Hamás», recoge un comunicado emitido por la oficina de Netanyahu durante la tarde.

El texto, el único publicado en su canal oficial, concluye: «En este día, la nación se une para recordar con anhelo a nuestros seres queridos. Completaremos la misión: hemos ajustado cuentas, y seguiremos haciéndolo, con todos los asesinos».

La oficina del jefe del Gobierno acompañó el texto con una imagen de Netanyahu ante un altar con fotografías de cuatro fallecidos durante el ataque. Tras el marco de una de ellas, la de Yonatan Azulay, se aprecia un vaso de cartón semiescondido.

Estas líneas y la fotografía constituyen la única declaración oficial de Netanyahu en esta jornada, cuando se conmemoran tres años de la masacre perpetrada por milicias gazatíes, con Hamás a la cabeza, en la que murieron unos 1.200 israelíes y otros 251 fueron tomados como rehenes.

Netanyahu, ausente

Netanyahu no acudió a ninguno de los actos públicos organizados para este miércoles.

Sólo asistió a la conmemoración estatal que tuvo lugar el lunes en un cementerio en Jerusalén, habiéndose establecido la fecha siguiendo el calendario judío y alejando su ceremonia de las congregaciones populares celebradas hoy.

Sí que lo hicieron líderes de partidos de la oposición, como Naftalí Benet, Avigdor Líberman o su principal contendiente en las elecciones del próximo 27 de octubre, Gadi Eisenkot. Los tres se personaron por la mañana en Reim, lugar de la masacre del festival de música Nova, junto a la frontera con Gaza.

También acudió a Reim, en otra ceremonia por la tarde, el presidente de Israel, Isaac Herzog. Allí reivindicó el derecho de su país a defenderse y, asegurando que Israel anhela la paz, defendió el desarme de Hamás como camino para alcanzarla.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, acudió a la frontera con el territorio palestino de Cisjordania, desde donde pidió el desarme de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Fatah, la formación secular y rival de la islamista Hamás.

La mayor ceremonia popular por el aniversario se celebró en Tel Aviv, con una previsión de 50.000 asistentes. El evento, organizado por las familias de rehenes y fallecidos, estuvo presentado por el excautivo en Gaza Eli Sharabi y la actriz israelí Shani Cohen.

«Esta noche, nos detenemos para recordar todo lo que hemos perdido y también para preguntarnos qué queda en nuestro interior desde entonces y qué es lo que anhelamos tan profundamente volver a descubrir», afirmó Sharabi al inicio del discurso.

El Likud se pronuncia para desmentir a la prensa

El partido de Netanyahu, el Likud, también emitió hoy un único comunicado, en el que recordó el carácter de la jornada pero también desmintió informaciones difundidas en la prensa sobre su líder.

«Hoy, todos inclinamos la cabeza en memoria de quienes cayeron y de quienes fueron asesinados el 7 de octubre. Lamentablemente, en este día tan doloroso, el Canal 12 (de televisión) está difundiendo durante toda la jornada falsa propaganda política contra el primer ministro Netanyahu y el Likud», recoge un texto difundido en los canales oficiales de la formación.

La publicación, que el mandatario compartió en la red social X, sostiene que el Canal 12 (el más visto del país) busca «derrocar al Gobierno de derecha e instaurar un Gobierno de izquierda que establecería un Estado palestino».

El Likud critica informaciones difundidas sobre lo que otros medios también han publicado en las últimas semanas: que Netanyahu recibió antes del 7 de octubre avisos de los servicios de inteligencia de países vecinos sobre un posible ataque a gran escala de Hamás.

Protestas ante la casa de Netanyahu

La Policía israelí detuvo hoy a al menos siete personas en protestas vinculadas a la jornada del aniversario, informó el diario israelí Haaretz.

Cuatro estaban protestando por la tarde a las afueras de la residencia de Netanyahu en la calle Balfour de Jerusalén, dos en su vivienda en la ciudad de Cesarea (norte de Israel) y uno de ellos en Tel Aviv.

Los manifestantes critican que no se haya establecido una comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre, que estudie de manera independiente el reparto de responsabilidades que permitió que ocurriera la masacre.

Pese a que cuerpos de seguridad como el Ejército o el Shin Bet sí han llevado a cabo investigaciones internas, el Gobierno de Netanyahu ha bloqueado una la creación del cuerpo estatal.

«El Gobierno quiere difuminar lo que pasó. No vamos a permitir que ocurra», afirman los manifestantes citados por Haaretz. EFE

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