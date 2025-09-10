El tercer juez del caso Bolsonaro pide anular al proceso por «incompetencia» del Supremo
Brasilia, 10 sep (EFE).- El juez Luiz Fux, de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, se pronunció este miércoles por la «incompetencia» de ese tribunal para juzgar al expresidente Jair Bolsonaro y pidió la «anulación de todo el proceso» por golpismo contra el líder de la ultraderecha.
Fux es el tercero de los cinco jueces de la Primera Sala de la corte que presenta su voto y defendió la tesis de las defensas, que consideran que el caso debía ser juzgado en otras instancias, después de que el relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino ya se han pronunciado por la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos. EFE
