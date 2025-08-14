El Tigres de Jenni Hermoso recibe al Pachuca de la goleadora Charlyn Corral

Monterrey (México), 14 ago (EFE).- El Tigres UANL de la campeona mundial española Jenni Hermoso recibirá este viernes al campeón Pachuca de la líder goleadora Charlyn Corral, en el duelo principal de la séptima jornada del Torneo Apertura del fútbol mexicano.

Hermoso, que llegó a México para jugar con las Tuzas, se enfrentará ahora a su antigua compañera, en un duelo de difícil pronóstico, en el que las ‘Amazonas’ del entrenador español Pedro Martínez tendrán la ventaja de jugar en su estadio.

Después de un empate 1-1 en su debut con Toluca, el Tigres ha ganado sus cinco encuentros siguientes sin recibir gol y con liderazgo de Hermoso, quien suma cinco dianas, tres menos que Corral, premio Pichichi de la liga española en 2018.

Tigres muestra la mejor defensa del torneo, con un gol recibido, seis menos que Pachuca, que ha mostrado debilidades en su zaga, aunque su ofensiva es la segunda mejor con 21 dianas, cuatro más que las regias.

Será el único partido de este viernes, cuando empezará una jornada que tendrá un duelo sabatino atractivo, el del líder América, con paso perfecto en seis encuentros, en el estadio de las Pumas UNAM, con cuatro victorias y un empate.

América, dirigido por el español Angel Villacampa, ha tenido un inicio arrasador con seis victorias en seis salidas, 25 goles a favor y uno en contra.

Pumas goleó por 4-0 al Monterrey, empató 1-1 con el Pachuca y saldrá a intentar frenar al favorito América. Las universitarias buscarán goles con un ataque liderado por la portuguesa Stephanie Ribeiro.

Además de ser goleadas por Pumas, las Rayadas de la entrenadora costarricense Amelia Valverde fueron superadas el pasado martes, también 4-0 por el Cruz Azul, lo cual tiene al equipo en el quinto lugar con la duodécima defensa del campeonato.

A Valverde le urge solucionar los problemas de su zaga, a partir del sábado cuando reciba al Santos Laguna, en el decimotercer lugar.

En otros duelos sabatinos, Tijuana recibirá a San Luis, Atlas a Guadalajara y el Juárez FC al Toluca.

El domingo Cruz azul visitará al Necaxa, Querétaro a León y Puebla a Mazatlán.

– Partidos de la séptima jornada del Apertura del fútbol femenino de México:

. Viernes 15: Tigres UANL-Pachuca.

. Sábado 16: Tijuana-San Luis, Monterrey-Santos Laguna, Pumas UNAM-América, Atlas-Guadalajara y Juárez FC-Toluca.

. Domingo 17: Necaxa-Cruz Azul, León-Querétaro y Mazatlán-Puebla. EFE

