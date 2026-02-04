El TJUE dicta este jueves su sentencia sobre la inmunidad parlamentaria de Puigdemont

Bruselas, 4 ene (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará mañana jueves la sentencia sobre la inmunidad parlamentaria del líder de Junts, Carles Puigdemont, y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, un fallo sin consecuencias prácticas dado que ninguno de ellos ocupa hoy escaño en el Parlamento Europeo.

En concreto, la justicia europea debe pronunciarse sobre el recurso que interpusieron los tres contra la decisión de la Eurocámara de retirarles la protección parlamentaria en 2021, después de que el Tribunal Supremo solicitase el suplicatorio para poderles juzgar en España por la causa del ‘procés’.

No obstante, el abogado general de la UE ha recomendado al tribunal el sobreseimiento de la causa para Puigdemont y Ponsatí, porque al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024 «ya no tienen interés en ejercitar la acción».

En cambio, sí cree que el caso «sigue teniendo interés» para Comín, quien se presentó a los comicios y obtuvo los votos necesarios para revalidar su escaño, aunque hoy en día no lo ocupa porque no acudió a Madrid a acatar la Constitución española, por riesgo a ser detenido.

El abogado Maciej Szpunar considera, aún así, que el TJUE debe desestimar el recurso.

En primer lugar, señala que la Eurocámara no violó los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí a que su caso se tratara de forma imparcial y equitativa cuando decidió unificar los tres suplicatorios en un único ponente, perteneciente al mismo grupo político que C’s y VOX, partido que se ha personado en la causa del ‘1-O’.

Tampoco los violó, según Szpunar, al considerar que el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo no ponía en riesgo la independencia de la Eurocámara.

Y, en tercer lugar, el abogado general ha propuesto desestimar la alegación de que la decisión del Parlamento carece de claridad, porque no hay duda de que tras aprobar el suplicatorio, la Eurocámara suspendió la inmunidad en todos los Estados miembros, salvo en España.

El TJUE también emitirá este año su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo para el que todavía no hay fecha y que determinará la posible vuelta a España de Puigdemont.

Aunque el regreso del líder de Junts dependerá, en gran medida, de la sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional respecto a sí el Tribunal Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación. EFE

