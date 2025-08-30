El Toluca del argentino Mohamed rompe racha de dos partidos sin ganar y es cuarto

2 minutos

San Luis Potosí (México), 29 ago (EFE).- El campeón Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, venció este viernes por 1-3 al San Luis, en el arranque de la séptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Alexis Vega, un autogol de Román Torres y el paraguayo Robert Morales le dieron el triunfo a los Diablos Rojos del ‘Turco’ Mohamed, que rompieron una racha de dos partidos sin ganar en la liga. Luis Nájera descontó por el San Luis del entrenador español Guillermo Abascal.

El Toluca, que empató con los Pumas en la quinta fecha y perdió en la sexta ante el Cruz Azul, subió al cuarto lugar con 13 puntos, a dos de igualar al líder Monterrey.

Los potosinos de Abascal son decimoterceros con seis unidades, fuera de los 10 mejores que aspiran a avanzar a la fase final.

El Toluca se impuso en un primer tiempo en el que el San Luis no se halló en ofensiva.

Luego de varias fallas, los monarcas abrieron el marcador. Al minuto 29, el argentino Nicolás Castro, por derecha, le mandó un servicio a Vega, quien entró al área y le cruzó un disparo al guardameta Andrés Sánchez para el 0-1.

En el descuento, al 45+4, Jesús Angulo bombeó un balón, que rebotó en Román Torres, quien marcó un autogol para el 0-2 en favor de los Diablos Rojos.

La segunda mitad comenzó sin emociones, hasta que al 61, el portero Hugo González realizó un despeje desde su área que terminó en los pies de Morales, quien recortó a un marcador para definir el 0-3 ante la salida de Sánchez.

El San Luis contestó hasta el 65, cuando el francés Sébastien Salles-Lamonge le cedió un pase profundo a Luis Nájera, quien concretó el 1-3 ante la salida del arquero Hugo González.

También, el colombiano Óscar Estupiñán anotó un penalti para darle la victoria al Juárez FC por 1-0 sobre el Mazatlán FC.

La séptima jornada continuará más tarde con la visita del Monterrey del central español Sergio Ramos al Puebla.

El sábado, el León del colombiano James Rodríguez recibirá al Querétaro, el Santos Laguna a los Tigres UANL del campeón del mundo argentino Ángel Correa, las Chivas del Guadalajara al Cruz Azul y el América a los Tuzos del Pachuca.

Los partidos concluirán este domingo con los enfrentamientos Pumas UNAM-Atlas y Tijuana-Necaxa. EFE

