El Tribunal Constitucional impugna cambios a la normativa ambiental impulsados por Kast

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Santiago de Chile, 14 ago (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Chile acogió parcialmente los requerimientos de la oposición e impugnó la norma que establecía el derecho a una indemnización fiscal a privados ante la anulación de permisos ambientales, así como aspectos de la invariabilidad tributaria impulsada en la megarreforma del presidente chileno, José Antonio Kast.

A través de un comunicado difundido anoche, el organismo informó que declaró inconstitucionales los artículos 12 y 13 del proyecto, que establecían indemnizaciones para proyectos de inversión cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera anulada judicialmente.

El TC eliminó además partes del artículo 29, disposición que crea un régimen de invariabilidad tributaria a 10, 15 y 20 años para grandes inversiones nacionales y extranjeras, aunque el detalle se verá tras el despacho de la sentencia programado para la próxima semana.

Durante la jornada del pasado miércoles, el Senado chileno aprobó el veto presentado por el mandatario para eliminar tres medidas que la oposición había incorporado a la llamada megarreforma, lo que puso fin a la tramitación del proyecto en el Congreso.

Las peticiones de supresión eliminaron el derecho al olvido financiero por deudas; el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); y los ajustes para garantizar el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas.

Los vetos sobre estos tres artículos, incluidos por la oposición durante la discusión de la megarreforma, ya habían sido aprobados por mayoría simple por la Cámara de Diputados el pasado lunes, con lo cual serán excluidos del texto.

El corazón de la megarreforma es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también incluye la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales y una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones.

El Ejecutivo considera el proyecto clave para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5 % del año pasado hasta el 3,5 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

El Gobierno espera completar todos los pasos de la reforma antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año. EFE

ssb/pcc