El Tribunal de Kosovo libera bajo fianza a dos acusados del juicio contra Thaci

2 minutos

La Haya, 10 feb (EFE).- El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) autorizó este martes la puesta en libertad provisional bajo fianza de Bashkim Smakaj y Fadil Fazliu, acusados de obstrucción a la justicia en un procedimiento vinculado al juicio por crímenes de guerra contra antiguos dirigentes kosovares, incluido el expresidente Hashim Thaci.

La decisión del tribunal, con sede en La Haya, fue adoptada tras la revisión más reciente de su detención por el juez único del caso, que concluyó que las circunstancias habían cambiado desde la última revisión de diciembre pasado y que la continuación de la detención ya no resultaba «razonable» ni «proporcionada».

Aunque el magistrado consideró que persiste el riesgo de que Smakaj y Fazliu puedan intentar obstaculizar el proceso si quedan en libertad, determinó que ese riesgo queda superado por su derecho fundamental a la libertad porque, entre los factores determinantes, el tiempo ya pasado en detención supera la pena mínima legal que ambos afrontarían en caso de condena.

El tribunal también tuvo en cuenta que la fase probatoria del juicio principal ya ha concluido, lo que reduce la posibilidad de interferencias, y que cualquier intento potencial de obstrucción difícilmente pasaría desapercibido.

Asimismo, descartó un riesgo de fuga, en particular por la fianza ofrecida, que sería ejecutada si incumplieran las condiciones impuestas.

Ambos siguen siendo acusados en el procedimiento en curso ante el TEK y su puesta en libertad está sujeta a diversas condiciones, cuya vulneración podría conllevar su regreso a prisión.

Smakaj y Fazliu no están imputados por los crímenes de guerra y lesa humanidad atribuidos a antiguos dirigentes y mandos militares kosovares, sino por delitos contra la administración de justicia, un punto sensible puesto que el TEK está situado en La Haya, y no en Kosovo, precisamente para proteger a los testigos, garantizar la independencia judicial y la integridad de pruebas esenciales.

La Fiscalía sostiene que ambos participaron en intentos de influir en testigos o de interferir en procedimientos ante este tribunal, creado para juzgar crímenes cometidos por antiguos miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) durante y después del conflicto entre 1998 y 1999. EFE

