El Tribunal Electoral de Brasil recomienda cautela a los jueces electorales

Río de Janeiro, 10 feb (EFE).- La presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, magistrada Cármen Lúcia Antunes, presentó este martes diez recomendaciones de conducta a los jefes de los Tribunales Regionales Electorales para ser cumplidas por los jueces que trabajan en la Justicia Electoral, informaron fuentes oficiales.

Las orientaciones buscan servir de parámetro para los magistrados de cara a las elecciones presidenciales, legislativas y regionales que se celebrarán en octubre próximo.

Entre las recomendaciones están que los jueces tengan cautela en declaraciones públicas sobre temas relacionados con el proceso electoral y que eviten participar en eventos con candidatos o aliados, según la estatal informativa, Agencia Brasil.

Asimismo, la obligación de la divulgación de los horarios de las audiencias con abogados, candidatos, partidos políticos u otras partes interesadas, independientemente de si las reuniones se realizan dentro o fuera del ámbito institucional.

La magistrada también recomienda vetar la participación de los jueces, durante el año electoral, en eventos públicos o privados que impliquen confraternización con candidatos, representantes de campaña o personas directamente interesadas en las elecciones.

Igualmente sugiere la prohibición de que se publiquen las preferencias políticas de los jueces en redes sociales, o que reciban regalos o favores que comprometan su imparcialidad o que se pueda interpretar como apoyo o rechazo a partidos o candidatos.

Las recomendaciones refuerzan, además, la necesidad de transparencia y neutralidad en el proceso electoral para garantizar al votante información segura y basada en hechos.

La presidenta del Tribunal Electoral es también la relatora de un polémico proyecto de Código de Ética de la Corte Suprema de Justicia, iniciativa impulsada por el Presidente del Supremo, Edson Fachin, tras críticas públicas a algunos magistrados por supuestas vinculaciones con acusados en diferentes casos que juzgan.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya anunció que aspira a la reelección y es favorito según las encuestas, tendrá como principal rival a Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple en prisión una condena de 27 años por Golpe de Estado. EFE

