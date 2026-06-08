El turismo ruso cae estrepitosamente en Crimea ante ataques de drones y falta de gasolina

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Moscú, 8 jun (EFE).- El número de nuevas reservas hoteleras en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, cayó un 31 % interanual y las cancelaciones de reservas fueron del 79 % en medio de una crisis de falta de combustible en la región y constantes ataques aéreos ucranianos, informó este lunes el diario Kommersant.

Los datos corresponden a entre el 24 de mayo y el 6 de junio y la ciudad portuaria de Sebastopol es una de las peor paradas en relación con nuevas reservas, con una caída de la demanda del 40 %, según cifras del portal de gestión hotelera Travelline.

De este modo, el tradicional destino turístico de los veraneantes rusos ha salido del top diez de los destinos nacionales más populares y representa actualmente tan solo el 1,5 % de las ventas totales.

Otros portales arrojan hasta peores datos, las cifras de OneTwoTrip muestran que en los primeros siete días de junio el número de reservas en hoteles se redujo a la tercera parte en comparación con el año anterior.

«Nadie quiere verse afectado por problemas de combustible», afirma Aleksán Mkrtchián, fundador de la agencia de viajes Elefante Rosa, citado por Kommersant.

El empresario sostiene que la región perderá este año entre tres y cuatro millones de turistas y da que la situación del combustible mejore esta temporada.

«El año pasado, Crimea se benefició de los problemas de Anapa (en relación con el derrame de crudo de dos petroleros en las costas del mar Negro); este año, probablemente la situación será la opuesta», añadió.

Ante los reiterados ataques ucranianos contra depósitos de combustible repartidos a lo largo del territorio europeo de Rusia, las gasolineras y autoridades rusas comenzaron a restringir la venta de gasolina y diésel.

Las limitaciones llegaron hasta algunas gasolineras de Moscú y San Petersburgo, donde 30 de mayo de registraron topes de hasta 60 litros de gasolina y 100 litros de diésel por cliente, lo que perjudicó principalmente al repostaje de camiones y tractores.

En Crimea, se comunicaron peores condiciones, después de que las propias autoridades anunciaran racionamientos con talones debido a las interrupciones de suministro tras también ataques ucranianos a la carretera que une la península con Rusia desde el norte y atraviesa otros territorios ucranianos ocupados por Moscú.

Se estima que en 2026 el tradicional destino de veraneo de la Unión Soviética reciba hasta 7,5 millones de turistas, que a la principal dificultad que se enfrentan es la de accesibilidad y transporte.

Ante la falta de vuelos, la península únicamente está conectada por el puente que la une por el este con territorio ruso, provocando constantes atascos, ya que en varias ocasiones ha sido objetivo de ataques ucranianos.

A esto se suma el ataque perpetrado hoy por drones ucranianos contra un tren que cursaba de Moscú a Sebastopol que costó la vida al ayudante del conductor de la locomotora y obligó a las autoridades rusas a cancelar cerca de una decena de trenes.EFE

mos/alf