El ultraderechista López Aliaga anuncia su candidatura a teniente de alcalde de Lima

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Lima, 16 jun (EFE).- El excandidato presidencial peruano Rafael López Aliaga, líder del partido ultraderechista Renovación Popular, presentará su candidatura para teniente de alcalde de Lima en los comicios regionales y locales de octubre próximo en Perú, informó este martes su agrupación política.

El partido comunicó que López Aliaga, quien fue alcalde de la capital peruana hasta octubre pasado, cuando renunció para postular a la Presidencia, anunció «que retornará a la contienda municipal como candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana, acompañando al doctor Luis Rubio, quien postulará a la alcaldía de la capital por Renovación Popular».

En las elecciones generales celebradas el pasado 12 de abril, López Aliaga ocupó la tercera posición, por detrás de la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, tras lo cual denunció que había sido víctima de un fraude sin presentar pruebas contundentes.

En ese sentido, este martes confirmó que no asumirá el cargo de senador para el período 2026-2031, para el que sí fue electo en las elecciones generales, porque sería «avalar el fraude, la corrupción».

Sin embargo, señaló que como líder de Renovación Popular impulsará «cambios estructurales» en su país, con reformas para lograr la modernización del Estado y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

«Implementaré un shock legislativo de leyes (…), voy a dialogar con todos los partidos que están en el Congreso. Todo peruano tiene derecho a seguridad. Será un nuevo Perú», sostuvo.

El también exalcalde dijo que su decisión de postular como teniente de alcalde, un cargo que le puede permitir reemplazar eventualmente al alcalde, se debe a que desea «completar y mejorar aún más las obras» de su anterior gestión municipal.

En ese sentido, agradeció «a los dos millones de peruanos que votaron por Renovación Popular» en las elecciones de abril pasado, la gran mayoría de ellos en Lima, su principal bastión electoral.

Las elecciones regionales y municipales se celebrarán el próximo 4 de octubre en Perú, con el objetivo de elegir a 25 gobernadores y sus respectivos vicegobernadores, 442 consejeros regionales, además de a 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país. EFE

dub/seo