El universo ‘Manifest’ se expande con una serie en Netflix

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Los Ángeles (EE. UU.), 28 ago (EFE).- El universo ‘Manifest’ regresará con ‘Arrivals: A New Manifest Mystery’ (‘Llegadas: un nuevo misterio de Manifest’), una serie que da continuidad al drama sobrenatural de un vuelo que sufre turbulencias y aterriza cinco años y medio después de haber despegado de su destino de origen, informó este viernes Netflix.

«Me complace poder contar una nueva historia para los seguidores de ‘Manifest’ y también para un público completamente nuevo», indicó el creador de la serie, Jeff Rake, en un comunicado emitido por Netflix.

El anuncio se oficializó este viernes, 28 de agosto, para coincidir con el número del Vuelo 828, el eje central de toda la trama.

La nueva trama, que todavía no tiene fecha de estreno, contará con Rake en la dirección y tratará de «encontrar el equilibrio perfecto para que resulte gratificante tanto para los fans originales de ‘Manifest’ como para quienes la descubren por primera vez», agregó el escrito.

‘Manifest’ narra la historia de la familia Stone a través de la mirada de Ben Stone (Josh Dallas) un pasajero del vuelo 828 que desaparece junto con su hermana, Michaela (Melissa Roxburgh) y su hijo, Cal (Jack Messina), mientras que su esposa, Grace (Athena Karkanis) y su hija, Olive (Luna Blaise), los creen muertos.

La serie, que se estrenó el 24 de septiembre de 2018, tuvo cuatro temporadas que acumularon más de 130 millones de visualizaciones, según datos de la plataforma.

«Solo la cuarta temporada permaneció nueve semanas en el top 10 mundial de la televisión en inglés y alcanzó el número 1 en más de 90 países», dijo Netflix. EFE

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