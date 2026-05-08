El Vaticano supera las 100 denuncias recibidas en Perú por los abusos dentro del Sodalicio

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Lima, 8 may (EFE).- El Vaticano acumula ya más de cien denuncias recibidas por abusos cometidos en el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), según destacó este viernes Jordi Bertomeu, el comisario de la Santa Sede a cargo de las investigaciones y de liquidar esta organización y otras anexas a ella para indemnizar a las víctimas.

El emisario papal, designado por Francisco y ratificado por León XIV, estimó en declaraciones a periodistas que las víctimas pueden llegar a ser el doble, e instó a las autoridades peruanas a aplicar sanciones y reclamar la entrega del laico Luis Fernando Figari, fundador de esta sociedad, que reside en Italia.

Bertomeu, que se encuentra estos días en Lima para recibir nuevas denuncias contra el Sodalicio en el nuevo plazo abierto por el Vaticano del 4 al 22 de mayo, afirmó que ha tenido que ver «situaciones muy lamentables».

«He visto a gente con los ojos vacíos, perdidos, que no saben por dónde empezar para explicar todo el trauma que les ha supuesto haber pertenecido a una organización que fue declarada en su momento como sectaria», señaló Bertomeu, al destacar la novedad que supone que la Iglesia reconozca que ha tenido organizaciones sectarias alejadas de sus propósitos más elementales.

El comisario consideró que todavía hay más casos de abusos por descubrir, pues en este nuevo plazo de presentación de denuncias están llegando personas que no lo habían hecho en 2023, al tener ahora la confianza respecto a esta misión del Vaticano, luego de las sanciones impuestas a la organización.

«Uno me decía que tenía unos primos que sufrieron abusos sexuales y eran menores, y aún no se atreven a hablar. Por lo tanto, hay más. Están viniendo casos terribles y muy creíbles, porque los datos que proporcionan coinciden perfectamente con otros datos que ya tenemos, y ves que no hay colusión, es decir, que no se han puesto de acuerdo», detalló Bertomeu.

Respecto al dinero que dispone el Sodalicio para las indemnizaciones, Bertomeu aseguró que desconoce el valor total. «Mi deber es recordar a lo que queda del Sodalicio que tienen un deber de justicia y que, con su dinero, tienen que pagar, porque hay víctimas que les acusan por el tiempo que estuvieron en sus organizaciones».

El diocesano catalán incidió en que, más allá de las sanciones impuestas por las instancias vaticanas correspondientes contra el Sodalicio, «el papa Francisco se dio cuenta que todo partía de un falso carisma».

«El fundador del Sodalicio, el laico peruano Luis Fernando Figari, no era un fundador como tal, sino que era lo más parecido a un gurú, y todo lo fundado por él tenía que ser suprimido. Fue la decisión del papa Francisco que el papa León XIV confirmó apenas fue elegido hace hoy un año», señaló Bertomeu.

Así, remarcó que ahora «la pelota está en las instituciones peruanas, que son la que tienen que reaccionar» para reclamar la extradición de Figari para responder frente a los delitos atribuidos y animó a los políticos a cambiar las leyes en caso de que haya delitos que no estén tipificados a partir de este caso, sin esperar a que El Vaticano dé su dictamen bajo la legislación canónica.

«Tenemos que avanzar en esta cultura democrática de que hay situaciones abusivas que tienen que acabar, y esto significa cambios legislativos, voluntad política de aplicarlo y una judicatura y fiscalía que se tomen en serio estas situaciones que no son fáciles, porque dentro de los estados hay redes de intereses que hacen muy complicado esto, pero hay que empezar», concluyó. EFE

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