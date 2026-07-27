El venezolano Pedraza gana el oro en -68 kilos del taekwondo en Juegos de Santo Domingo

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Santo Domingo, 27 jul (EFE).- El venezolano Jeshuath Pedraza conquistó este lunes la medalla de oro en la categoría de -68 kilogramos del taekwondo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras imponerse por 2-0 al colombiano Jhon Garrido en la final.

El duelo entre países suramericanos fronterizos fue ampliamente dominicano por Pedraza que se impuso 9-2 en el primer asalto y, para el segundo cotejo, aplastó a Garrido con un 22-2.

«Nosotros somos unos guerreros, venimos con todo y terremoto, a mi gente de La Guaira que nos apoyaron, me sostuvieron, te amo Venezuela», dijo el ganador a EFE apenas bajar del piso de competición.

Pedraza conectó 15 patadas al cuerpo de su rival, quien conectó dos golpes a la cabeza del ganador.

«A los venezolanos siempre nos ponen como los más débiles (…). Somos guerreros, esto es para la gente de La Guaira. A veces la gente se olvida de los perdedores que dejan de perder», refirió un Pedraza en extremo emocionado.

Luego del triunfo, Pedraza recorrió el tatami con la bandera de Venezuela en sus hombros y se dirigió a la grandes donde varios de sus paisanos lo felicitaron.EFE

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