El vicepresidente de El Salvador critica la ‘bukelefobia’ de los detractores de Bukele

Madrid, 18 feb (EFE).- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, criticó este miércoles a los ‘bukelefóbicos’ que creen que «todo» lo que hace el presidente, Nayib Bukele, «está mal», al tiempo que defendió la política llevada a cabo contra las pandillas o la seguridad del sistema penitenciario del país centroamericano.

«El mundo ha creado una especie de bukelemanía», en la que los detractores del presidente salvadoreño, los «bukelefóbicos», creen que «todo lo que hace Bukele está mal y atacan El Salvador» y tachan al país de dictadura, aunque esos críticos cada vez «son menos», dijo en la Tribuna-EFE Casa América celebrada en Madrid.

Ulloa defendió que esos ‘bukelefóbicos’ no ven la imagen completa de El Salvador que se está construyendo bajo el mandato del presidente, «ese país donde acabamos de tener un ingreso de más de 110 millones de dólares con cinco conciertos» de la colombiana Shakira o donde se celebró «el concurso de Miss Universo más visto del mundo».

«Es el nuevo país que atrae ahora el turismo», continuó el vicepresidente, quien también habló de las reformas constitucionales llevadas a cabo en agosto del año pasado para avalar la reelección indefinida del presidente de esa nación, lo que deja vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato.

Preguntado sobre si el mandatario se presentará para esa tercera legislatura, Ulloa respondió: «Eso ya no sé, imagino que sí, si no defraudaría al pueblo», y argumentó que «el 91,9 % de los salvadoreños» apoyan la gestión de Bukele, según una reciente encuesta «de uno de los periódicos voceros de la oposición».

«Tergiversación» del régimen de excepción

El 96 % de los preguntados en ese mismo sondeo, expuso también Ulloa, dieron su visto bueno a la continuidad del régimen de excepción aprobado hace casi cuatro años, el 27 de marzo de 2022, para hacer frente a las pandillas en el país.

La medida se suponía que era temporal, por 30 días, pero se ha ido renovando mensualmente en la Asamblea desde entonces y se quitará «cuando el pueblo salvadoreño diga que ya no lo quiere», agregó el vicepresidente, quien consideró que fuera de El Salvador hay «interpretaciones erróneas» de lo que significa el régimen de excepción y «tergiversación de muchos medios».

«El régimen de excepción, jamás desde que se decretó el 27 de marzo de 2022, ha afectado una sola libertad pública, ni una sola», defendió.

Tras detallar el funcionamiento de la medida, anotó que durante su vigencia se han detenido a alrededor de 100.000 personas y que de ellas más de 8.000 han sido puestas en libertad después de probarse en las diligencias efectuadas en los 15 días siguientes a su arresto que no tenían relación con pandillas.

Ulloa también defendió la seguridad de las cárceles ante las organizaciones que denuncian más de 480 muertes en los centros penitenciarios de El Salvador. En este sentido, aseguró que en las cárceles españolas hubo «602 muertos» entre 2020 y 2024, «345 de forma violenta».

«Las personas se mueren, se mueren en la cárcel, se mueren en los hospitales, se mueren en todos sitios», agregó ante la «leyenda» del aumento de fallecimientos en las cárceles salvadoreñas. EFE

