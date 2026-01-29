El Villarreal ficha a la lateral internacional ecuatoriana Danna Pesantez

Vila-real (España), 29 ene (EFE).- El Villarreal español ha fichado a la lateral izquierdo internacional por Ecuador Danna Pesantez, que llega procedente del Querétaro, que milita en la Primera División femenina de México, para el tramo final de la temporada.

Pesantez, de 22 años, ha defendido anteriormente los colores de los clubes ecuatorianos Carneras UPS y Club Deportivo El Nacional, Club Deportivo UAI Urquiza, con el que militó en la Primera División argentina, y del Red Bull Bragantino brasileño.

Tras pasar por la categoría sub-20 de la selección ecuatoriana, hizo su debut con la absoluta en 2022.

El Villarreal compite en la Primera División Federación (segunda categoría del fútbol femenino en España) y, tras 16 jornadas de competición, se encuentra en los lugares de ‘playoff’ para el ascenso. EFE

