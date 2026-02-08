Elecciones en Portugal transcurren sin apenas incidentes pese a cambios en algunas mesas

2 minutos

Lisboa, 8 feb (EFE).- La jornada electoral en Portugal transcurre este domingo «con normalidad y sin apenas incidentes», pese a que hubo que cambiar la localización de algunas mesas de voto en las zonas más afectadas por los temporales, dijo a EFE el portavoz de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), André Wemans.

Wemans señaló que hubo alguna confusión por la alteración de la ubicación de las mesas, pero que se resolvió con rapidez.

En los días previos a este domingo, la CNE había solicitado a los ciudadanos que verificaran sus lugares de sufragio ante estas modificaciones.

Por otro lado, Wemans recordó que debido al mal tiempo «en algunas zonas afectadas por las inundaciones se han retrasado las elecciones por una semana», hasta el 15 de febrero.

Así, un total de 36.852 electores de tres localidades, Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy impactadas por las inundaciones, y de algunas asambleas de sufragio en Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Mago no pueden votar este domingo, sino al siguiente.

El tiempo ha mejorado hoy en el país tras el paso del temporal Marta, que dejó el sábado un bombero muerto, aunque el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha pronosticado lluvias, especialmente a partir de la tarde, nieve en las zonas más elevadas y ráfagas de viento fuerte en la costa y áreas altas.

La campaña electoral ha estado marcada por los temporales de estos días, que han causado desde el 28 de enero un total de siete fallecidos y seis muertes indirectas de personas que han caído de tejados durante las reparaciones.

A estos comicios para elegir al sucesor de Rebelo de Sousa tras 10 años en la Presidencia concurren el exministro socialista António José Seguro, favorito en las encuestas, y el líder de ultraderecha André Ventura. EFE

