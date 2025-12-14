Elma Saiz afirma que no habrá paz sostenible sin mujeres ante la Alianza de Civilizaciones

3 minutos

El Cairo, 14 dic (EFE).- La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó este domingo en Riad que “la paz y la seguridad internacional sólo se alcanzarán y serán sostenibles si se construyen con las mujeres”, durante la inauguración del undécimo foro global de la Alianza de Civilizaciones de la ONU.

Saiz consideró “intolerable” que “en el siglo XXI las mujeres permanezcan ausentes de los procesos de negociación de paz, de reconstrucción, de justicia transicional y en la toma de decisiones” y achacó este hecho a “barreras estructurales, sesgos y jerarquías que restringen los derechos humanos de las mujeres”.

La Alianza de Civilizaciones celebra su foro desde este domingo hasta el próximo lunes 15 de diciembre en Riad, es un proyecto iniciado por los gobiernos de España y Turquía en el año 2005 y adoptado posteriormente por la ONU, con el foco puesto en la cooperación intercultural y en la búsqueda de soluciones pacíficas frente a la polarización y el terrorismo.

Durante su discurso en el foro, la ministra resaltó la importancia de que los jóvenes participen en “todos los niveles del proceso de paz” para no construir “en falso” y garantizar paces duraderas.

También señaló al racismo y la radicalización como factores que conducen a la “falta de entendimiento” y que hacen peligrar “la coexistencia pacífica de nuestras sociedades”.

Para contrarrestar esta tendencia, apuntó a un buen uso de las herramientas que ofrece el multilateralismo para encontrar soluciones “justas desde el punto de vista social y territorial” de forma conjunta.

Según Saiz “ninguna sociedad puede prosperar si renuncia a su diversidad”, por lo que pidió reafirmar el compromiso de los países de la ONU con el diálogo entre culturas y civilizaciones que permita alianzas sólidas con la defensa de la dignidad humana como elemento central.

De igual manera, consideró que el trabajo por la paz es “una decisión política” que conduce hacia “la mejora de la calidad de la convivencia nacional y mundial”.

Además de la ministra, en la apertura del foro estuvo presente el enviado especial de la ONU contra la islamofobia, Alto representante para la Alianza de Civilizaciones y exministro español de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que sostuvo que “la diversidad es una fortaleza, no una amenaza” y solicitó respeto y protección para todas las religiones y culturas.

En su discurso, Moratinos afirmó que “el islam es una religión de paz” y cargó contra “la islamofobia que juega con defender los derechos humanos”.

Asimismo, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, líder del Ejecutivo del que fue miembro Moratinos e impulsor de la creación de la Alianza de Civilizaciones, fue invitado al foro con motivo del vigésimo aniversario de la organización.

Durante su intervención, Zapatero puso en valor a la ONU, que calificó como la “institución más civilizatoria, más ambiciosa y más importante que la comunidad internacional ha sido capaz de construir” y pidió a los países miembro seguir trabajando por dicho proyecto y marcarse la abolición de la guerra como “objetivo digno y alcanzable”.

También destacó la importancia de que los intelectuales vuelvan a liderar el pensamiento público y recordó que, a pesar de las diferencias entre civilizaciones, “sólo hay una humanidad» y tiene «un deber ético», el de «coexistir pacíficamente”. EFE

pgc/amr/vh