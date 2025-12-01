Embajador israelí en ONU critica a España y defiende participación de Israel en Eurovisión

Nueva York, 1 dic (EFE).- El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, criticó la posición de España sobre Eurovisión 2026, al afirmar que el festival «es una celebración de cultura, música y unidad, no un escenario para difundir agendas extremas», en alusión a la decisión de RTVE de condicionar su participación a la exclusión de Israel por la situación en Gaza.

Danon señaló en la red social X que «han pasado 56 años desde que España ganó por última vez», sugiriendo que el país debería centrarse en su participación artística antes de cuestionar la de Israel.

Asimismo, el diplomático defendió la trayectoria de Israel en la competición, señalando que el país ha enviado «artistas brillantes» a lo largo de los años. Entre ellos destacó a cuatro ganadores del primer puesto: Netta Barzilai, Dana International, Gali Atari e Izhar Cohen.

«Mientras algunos buscan difundir el odio en un escenario global, Israel continuará promoviendo su cultura», subrayó Danon.

El pasado jueves, el presidente de RTVE, José Pablo López, anunció que la corporación ratificará en la próxima asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora de Eurovisión, su decisión de no participar en la edición de 2026 del certamen si Israel concursa.

La polémica en torno a Israel estuvo a punto de causar un auténtico cisma en Eurovisión, ya que varios países, entre ellos España, amenazan a mediados de septiembre con no participar en la edición de 2026, que se celebrará en Viena, si Israel lo hace.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, llegó a convocar una votación extraordinaria para decidir la participación o no de Israel, aunque ésta se suspendió finalmente, pocos días después de que comenzara a aplicarse el alto el fuego en Gaza el pasado octubre.

Sin embargo, el presidente de RTVE insiste en su decisión de abandonar Eurovisión si Israel participa y señaló además «el incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso». EFE

