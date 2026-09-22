Emir de Catar pide un sistema de seguridad colectiva para evitar guerras en Oriente Medio

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Naciones Unidas/El Cairo, 22 sep (EFE).- El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, lanzó este martes, durante su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, un llamamiento para establecer un sistema de seguridad colectiva regional que evite el estallido de más guerras en Oriente Medio.

«En el centro de la peligrosa situación que presenciamos se encuentra la ausencia de un sistema regional de seguridad colectiva», afirmó el emir catarí, cuyo país ha sido objeto junto a otras naciones árabes del golfo Pérsico de los ataques de represalia iraníes tras el estallido de la guerra de EE.UU. contra Irán a finales de febrero.

Al Thani recordó que Catar ya ha pedido anteriormente el establecimiento de un sistema de este tipo en Oriente Medio, pero la falta de un mecanismo de seguridad colectiva ha propiciado «que estalle una guerra debido a consideraciones ajenas a los intereses de los países de la región». EFE

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