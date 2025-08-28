Emma Stone brilla en Venecia con ‘Bugonia’ y reconoce que cree en los extraterrestres

Alicia García de Francisco

Venecia (Italia), 28 ago (EFE).- Emma Stone brilla en la brutal ‘Bugonia’, de Yorgos Lanthimos, que compite por el León de Oro en Venecia y que juega con la idea de si existen los extraterrestres, algo en lo que la actriz fue muy clara: «Lo reconozco y lo digo, creo en los extraterrestres».

Entre risas, la actriz aseguró en la rueda de prensa de presentación del filme que se enamoró «locamente» del programa ‘Cosmos’ y de la filosofía de su creador, Carl Sagan, una de sus personas favoritas del mundo.

«Él creía profundamente que la idea de que estemos solos en este vasto universo en expansión es bastante narcisista», afirmó la actriz, aunque también precisó que eso no quiere decir que alguna inteligencia superior nos esté observando, que era la pregunta que se le había formulado.

En ‘Bugonia’, que es un remake del filme surcoreano ‘Save the green planet!’ (2003), de Jang Joon-Hwan, la actriz es una agresiva ejecutiva que es secuestrada por Teddy, un trabajador de su compañía -al que interpreta Jesse Plemons- que cree que es una extraterrestre, lo que deriva en una espiral de violencia.

La película va más allá del lado extraterrestre, es una historia que refleja el mundo actual y reflexiona sobre lo poco que sabemos de los demás en una sociedad dominada por las redes sociales y en la que es difícil discernir lo que es real de lo que no lo es.

«Estamos en una época en la que es difícil saber con quien te relacionas», dijo Stone, que se puso como ejemplo al señalar que «la persona que viene aquí y la persona que está con mi familia y amigos son diferentes».

«¿Cómo sabéis que yo no soy una extraterrestre?», afirmó divertida a los periodistas.

Con ese concepto es con el que juega la película, el no conocer realmente a las personas que tienes alrededor y a las que detentan el poder.

«Desafortunadamente mucha de la distopía de este filme no es ficticia, refleja el mundo real», señaló por su parte Lanthimos, para quien al hablar de distopía le vienen a la mente imágenes futuristas.

Pero, agregó, «lo que cuenta esta película está pasando ahora, la humanidad se está enfrentando, la gente se pregunta si estamos en el camino correcto…la tecnología, la Inteligencia artificial, las guerras, el cambio climático, la negación de todas estas cosas para mí es un reflejo de nuestros tiempos».

Una película que partía de una idea ya existente y cuyo guion no escribió el director, que sin embargo se declaró seducido por una historia que es muy entretenida y a la vez tiene un impacto enorme y provoca mucha reflexión.

Por eso confió en que su película haga pensar a la gente en todo lo que pasa en el mundo actualmente.

Con ‘Bugonia’, Lanthimos tratará de conseguir su segundo León de Oro tras el recibido en 2023 por ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’), filme en el que también trabajó con Emma Stone, que se ha convertido en el rostro más habitual de su cine.

«Me encanta el material que Yorgos me propone, la historia y los compañeros. Todos los que estamos aquí hemos trabajado muchas veces con él (…) tienes esa sensación de que es un ambiente seguro que te permite explorar porque sabes que esta gente es tu familia, ya sé que se dice muchas veces, pero es así», señaló Stone.

Para ella, todo lo que ha hecho en su vida profesional ha sido para poder trabajar en este tipo de proyectos. «Es un sueño, esta historia refleja nuestro mundo, nuestra época, es fascinante, emocionante, divertida, perturbadora…».

Mientras que para su compañero de reparto, Jesse Plemons, el filme podría «no ser el más adecuado para la gente que no le gusta la violencia». «Pero creo que no podemos cerrar los ojos a las cosas que nos dan miedo, es una forma como actor de enfrentarme a las cosas difíciles de entender, es un riesgo obviar a estas personas (en referencia a su personaje) porque son humanas», dijo.

El filme trata de ser arte y entretenimiento, algo cada vez más duro de conseguir, en opinión de Lanthimos, que lamentó que «hacer películas es algo cada vez más desafiante» y más complicado conseguir financiación para «las películas independientes que no solo buscan el éxito». EFE

