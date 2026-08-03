Empresa estatal de energía informa de un nuevo apagón nacional en Cuba

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Cuba sufrió este domingo un nuevo apagón nacional de su red eléctrica, informó la empresa estatal de energía de la isla, afectada por la escasez de combustible debido al bloqueo petrolero estadounidense.

Cuando las luces se apagaron repentinamente en La Habana, los residentes que estaban en las calles para buscar alivio por el calor se lamentaron por una nueva caída del suministro.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) dijo en X que hubo una «desconexión total» del sistema eléctrico nacional, sumiendo al país en la oscuridad.

El gobierno anunció posteriormente que se activaron las medidas para restablecer el servicio eléctrico.

«Ya comenzaron a activarse todos los protocolos para el restablecimiento del Sistema Eléctrico. A las 22:43 de esta noche (02H43 GMT de lunes) ocurrió una desconexión total», informó en X el Ministerio de Energía y Minas de Cuba.

La isla ha sufrido persistentes cortes debido al envejecimiento de sus plantas y a un embargo energético de Estados Unidos que detuvo las entregas regulares de combustible, necesario para abastecer las centrales eléctricas.

Este es el último de una serie de colapsos totales de la red eléctrica. Apenas 24 horas antes, cinco de las 15 provincias del país se quedaron sin energía.

Desde que comenzó el año, la isla de 9,4 millones de habitantes ha registrado seis apagones generalizados. Desde finales de 2024, los cortes masivos suman 11.

El gobierno cubano acusa a Washington de ser responsable de la situación crítica del sistema eléctrico, mientras que Estados Unidos considera que la crisis energética cubana se debe a una mala gestión económica interna.

Las siete plantas termoeléctricas que constituyen la columna vertebral de la red nacional cubana llevan más de 40 años en funcionamiento y se encuentran en distintos grados de deterioro.

– Agotados –

Los cortes de energía han hecho que una vida normal en la isla sea casi imposible, ya que cada apagón también implica que el flujo de agua se reduzca y que los ventiladores se detengan por completo.

Los cubanos no dudan en admitir que están agotados por las constantes interrupciones.

Washington, que mantiene un embargo a la isla desde 1962, impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba por orden del presidente Donald Trump.

Estados Unidos solo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo en marzo, lo que ha empeorado la crisis energética. Sin embargo, esas reservas ya se agotaron.

Además del bloqueo petrolero, la administración Trump ha intensificado las sanciones contra empresas estatales cubanas, lo que ha llevado a muchas compañías extranjeras a suspender sus operaciones en el país.

A finales de junio, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que las conversaciones con Estados Unidos «no muestran progresos».

La Habana puso en marcha una serie de reformas de libre mercado para darle un impulso a la economía.

arb/cr/mas