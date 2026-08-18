Empresa estatal Edhipsa solicita permisos para explorar uranio en el sur de Argentina

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 18 ago (EFE).- La estatal Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial (Edhipsa) solicitó permisos de exploración de uranio en ocho áreas de la sureña provincia argentina de Río Negro, confirmaron este martes a EFE fuentes oficiales.

Edhipsa, que pertenece al Estado provincial de Río Negro, pidió autorización para realizar actividades exploratorias en La Esquina (10.000 hectáreas), Los Gemelos (9.944), Cerro Chenque (9.971), El Alamo (9.898), El Salitral (9.965), Gran Bajo (9.991), Tricaco I (9.950) y Tricaco II (9.913).

Según las fuentes consultadas por EFE, el objetivo es conocer mejor el potencial que tiene Río Negro en cuanto a los recursos de uranio porque están subexplorados.

En julio pasado, la compañía Integra Tierras Raras también había solicitado un permiso de exploración de uranio en el área Bagual 15, en Río Negro.

Integra Tierras Raras forma parte del grupo de inversiones Integra Capital, liderado por el empresario argentino José Luis Manzano.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería de Argentina, el país suramericano tiene actualmente una cartera de 21 proyectos de minería de uranio, ninguno en producción, en las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Cruz.

De todos estos, los más avanzados, y que ya cuentan con un estudio de evaluación económica preliminar, son el proyecto Laguna Salada, de la minera canadiense Jaguar Uranium, y el proyecto Ivana-Amarillo Grande, de Ivana Minerals, empresa integrada por la canadiense Blue Sky Uranium y el conglomerado argentino Corporación América. EFE

nk/eav