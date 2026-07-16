En el primer semestre de 2026 se registraron 2.529 «atrocidades» en México, según una ONG

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Ciudad de México, 15 jul (EFE).- Durante el primer semestre de 2026 se registraron un total de 2.529 «atrocidades y eventos de alto impacto» en México, y los estados de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua fueron los que acumularon un mayor número de estos actos violentos, señaló este miércoles un informe de la organización mexicana Causa en Común.

Además, el informe «Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos (enero-junio, 2026)», documentó 658 casos de asesinatos con tortura, 290 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 242 actos violentos contra la autoridad, 193 fosas clandestinas, 156 masacres, y 154 mutilaciones y descuartizamientos de cadáveres.

La ONG considera como «atrocidad» el uso intencional de la fuerza para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas especialmente vulnerables, y/o para provocar terror y también se incluyen actos de alto impacto mediático y político.

Mientras que «los eventos de alto impacto» incluyen los asesinatos de policías, de activistas o de actores políticos, entre otros. Se trata de casos que, por su brutalidad o por su efecto sobre el Estado y la sociedad, deben ser documentados, condenados e investigados.

En promedio, señaló el informe, durante el periodo «se registraron catorce atrocidades y eventos de alto impacto cada día». Por tipo de atrocidad, destaca un hallazgo de fosa clandestina al día, así como un asesinato de mujer con crueldad extrema al día, y cuatro asesinatos con tortura.

El informe añadió que en el periodo se registraron al menos 199 jornadas de violencia en el país, en promedio una al día, la mayor parte concentrándose en los estados de Michoacán (27), Jalisco (18) y Sinaloa (16).

Mientras que las atrocidades y eventos de alto impacto se registraron en todo el país, pero los estados de Sinaloa (326), Michoacán (180), Guerrero (149), Guanajuato (143) y Chihuahua (140) concentraron el mayor número de casos.

«Debe tomarse en cuenta que la violencia contra la prensa y el control criminal en diversas regiones implican un subregistro de casos», apuntó la ONG.

Ante estas tragedias, Causa en Común propone, entre otra acciones, fortalecer a las instituciones de seguridad, procuración de justicia y el sistema penitenciario, con mayores presupuestos que atiendan necesidades urgentes de reclutamiento, de profesionalización, de equipamiento y de infraestructura.

Además, la organización pide impulsar un proceso nacional de justicia «transicional» para esclarecer casos emblemáticos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. EFE

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