Enciso se retira lesionado de amistoso a una semana del debut de Paraguay en el Mundial

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Asunción, 5 jun (EFE).- El atacante paraguayo Julio Enciso abandonó el campo entre lágrimas y con una aparente lesión muscular a los 25 minutos del partido amistoso que disputan este viernes en Asunción Nicaragua y la Albirroja, que regresa a la Copa del Mundo después de 16 años.

Enciso, clave en la línea de ataque de la selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro, se tiró al césped con muestras de dolor tras chocar con fuerza con un rival después de un lance por la banda izquierda.

El futbolista del Racing de Estrasburgo acusó entonces dolor en el isquio derecho y fue atendido varios minutos por el equipo médico de la Albirroja, antes de dejar la cancha a bordo de un carrito sanitario.

En su lugar, Alfaro dio ingreso al naturalizado Mauricio Magalhães Prado.

A falta de conocer su estado de salud, Enciso apunta a ser titular este 12 de julio cuando Paraguay debute en el Mundial antes Estrados Unidos, uno de los anfitriones de la competición y cabeza del grupo D.

Una semana después, la Albirroja se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea, y el día 25 cerrará la fase de grupos ante Australia.

Paraguay logró clasificarse en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, último campeón mundial. EFE

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