The Swiss voice in the world since 1935

Encuentran tres medallas de bronce del siglo XV en las obras del metro de Roma

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Roma, 10 sep (EFE).- Tres medallas de bronce con la efigie del papa Pablo II, que datan del siglo XV, han sido halladas en el interior de un pequeño jarrón durante las excavaciones vinculadas a las obras del metro de Roma, en la céntrica Plaza de Venecia de la capital italiana, informó este miércoles el Ministerio de Cultura.

Este «importante y particular hallazgo» se produjo en el lugar en el que se alzaba el antiguo Palazzeto Venezia, un edificio encargado en 1467 por el pontífice y que en el siglo XX fue trasladado a un lugar contiguo para permitir la realización de la actual plaza y el monumento a Víctor Manuel II.

«El descubrimiento de estas medallas, probablemente ocultas en el momento de la construcción del edificio, nos revela una práctica de buen augurio relacionada con la actividad constructora de finales del siglo XV», explicó Daniela Porro, superintendente especial de Roma.

Y refleja «un aspecto muy particular de la vida cotidiana y de las prácticas relacionadas con las tradiciones conmemorativas, sino supersticiosas, relacionadas con la actividad constructora de la Roma de los papas en el Renacimiento», añadió en un comunicado.

Durante el traslado del palacio y las obras de remodelación de los cimientos, a principios del siglo XX, el arqueólogo Rodolfo Lanciani ya informó del hallazgo de objetos similares que contenían entre tres y cinco monedas o medallas.

«Ocultar estos objetos en los cimientos de edificios grandes y pequeños es una práctica de buen augurio, relacionada con una tradición mucho más antigua: una especie de rito ligado a la edificación de complejos importantes como por ejemplo palacios e iglesias», explicó la directora científica de la excavación, Marta Baumgartner.

Por su parte, el jefe del Departamento de Tutela del Ministerio de Cultura, Luigi La Rocca, destacó que «además del valor histórico», también pone de relieve «la extraordinaria profundidad de la estratificación histórica de la ciudad».

Las medallas se expondrán en la futura estación de metro con el objetivo de «ser devueltos a la ciudad y a los turistas que la llenan», según el Ministerio.

La intervención en Plaza Venecia, en cuyas excavaciones se han encontrado «importantes estructuras de la época romana», forma parte de las obras para completar la tercera línea de metro de Roma, en construcción desde 2007, que atravesará la ciudad desde el noroeste, pasando por el centro histórico de la capital italiana.

La futura estación representa uno de los mayores desafíos de ingeniería de la línea C: estará situada a 45 metros de profundidad, con muros de contención que alcanzarán los 85 metros, además de la complejidad derivada del trabajo arqueológico.

Para proseguir con las obras, los constructores han tenido que excavar por completo la zona de Plaza Venecia y protegerla con barreras hasta que terminen, no antes de 2030. EFE

cee/mr/crf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR