Enner Valencia se retira como goleador histórico de Ecuador tras eliminación del Mundial

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Guayaquil (Ecuador), 1 jul (EFE).- El delantero Enner Valencia, goleador histórico con la camiseta de la selección de Ecuador, confirmó este miércoles su retirada definitivo del equipo nacional tras la derrota por 2-0 ante México que dejó a la Tri fuera del Mundial 2026.

«Este fue mi último partido con la selección. Me despedí de todos (jugadores y cuerpo técnico) en un día muy triste. No quería que mi despedida de la selección hubiese sido así», dijo Valencia a la salida del vestuario del cuadro ecuatoriano en el estadio Azteca.

El también capitán de la selección ya había dejado entrever durante las eliminatorias que este sería su último Mundial, después de anunciar en septiembre pasado que ya no jugaría otra etapa clasificatoria más.

Valencia colgará los botines con los que anotó 49 goles en 109 partidos con Ecuador, tras disputar los enfrentamientos del actual Mundial contra Costa de Marfil, Curazao, Alemania y México, en los que no marcó ningún tanto.

Sin embargo, el atacante, de 36 años, deja un legado de 6 goles en 10 partidos mundialistas. Tres tantos los anotó en Brasil 2014 y tres más en Qatar 2022.

Además, tuvo 15 anotaciones en partidos de las eliminatorias sudamericanas; 5 en Copas América y 23 en encuentros amistosos.

‘Spiderman’, como también es conocido Valencia, comenzó su recorrido con la selección absoluta de Ecuador durante un amistoso contra Honduras en febrero de 2012, convocado por el seleccionador colombiano Reynaldo Rueda, que lo ubicó como centrodelantero, tras mostrarse en el fútbol profesional como un atacante por extremos.

La marca de los 49 goles de Valencia será difícil de superar en poco tiempo por los actuales goleadores, pues le siguen Gonzalo Plata (25 años), con 9 anotaciones, y Michael Estrada (30 años), con 8 tantos. EFE

rm/cbs/sab