Enviado especial de Macron examina con Haftar la posibilidad de celebrar comicios en Libia

Argel, 25 ago (EFE).- El comandante del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), Jalifa Haftar, que controla el este de Libia, recibió este lunes a Paul Soler, enviado especial del presidente francés, Emanuel Macron, con quien trató la posibilidad de «colaborar» para lograr el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en el dividido país.

Las fuerzas armadas de Haftar informaron en un comunicado de que ambas partes revisaron, durante una reunión, «las estrechas» relaciones entre Libia y Francia y debatieron sobre los últimos acontecimientos políticos en el país.

Este jueves, la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, presentó una hoja de ruta ante el Consejo de Seguridad, que plantea crear un marco electoral para celebrar comicios presidenciales y legislativos, formar un gobierno unificado y convocar un diálogo nacional en un plazo máximo de un año y medio.

Con el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia quedó fragmentada y desde 2014 está dividida en dos áreas -el este, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, y el oeste, controlado por el Ejecutivo de Trípoli – sin que haya conseguido hasta la fecha celebrar presidenciales y unificar el estado.

En este sentido, Soler y Haftar abordaron la posibilidad de colaborar para alcanzar una visión «unificada» que culmine en la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios «bajo un solo gobierno».

Este domingo, la delegación de la Unión Europea y sus misiones diplomáticas en Libia acogieron con «satisfacción» la nueva hoja de ruta política presentada por Tetteh, y expresaron su pleno apoyo a un diálogo «estructurado» entre las dos partes libias (Trípoli y Bengasi), para garantizar el «éxito del plan».

Una delegación de Turquía -país tradicionalmente aliado con el ejecutivo de Trípoli- visitó Bengasi para abordar asuntos de cooperación conjunta, relacionados con el ámbito militar y naval, entre otros.

Asimismo, las fuerzas del este recibieron a los jefes de Inteligencia de Turquía y egipcio, con quien examinaron vías de cooperación bilateral en términos de seguridad. EFE

