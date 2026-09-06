Enviados de EEUU discuten con Putin «planes sustanciales» para terminar la guerra en Ucrania

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Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner discutieron con el presidente ruso, Vladimir Putin, «planes sustanciales» para poner fin a la guerra en Ucrania, antes de su primera visita a Kiev.

Witkoff y Kushner «discutieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas, y esperan tener reuniones igualmente productivas mañana (domingo) en Ucrania», indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado a la AFP.

Tanto Rusia como Ucrania se comprometieron a no atacar las capitales de la otra parte durante tres días de negociaciones, mientras Washington intenta reactivar el diálogo para poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había declarado que su yerno, Kushner, y su socio empresarial Witkoff llevaron una «propuesta» para terminar la guerra.

Las conversaciones terminaron pasadas las 23H00 en Moscú (20H00 GMT) y los enviados tienen previsto llegar el domingo a Kiev por primera vez.

Tras el encuentro, un asesor del Kremlin calificó las conversaciones de «extremadamente francas» y agregó que los enviados estadounidenses propusieron «varias ideas» para poner fin a la guerra.

El funcionario agregó que la parte rusa había informado a los estadounidenses que Moscú está «seguro» de que podría lograr sus objetivos militares de tomar el control del resto del este de Ucrania.

En declaraciones televisadas antes del inicio de las conversaciones a puertas cerradas, Putin agradeció a Trump por «no dejar de» intentar poner fin a la guerra.

– Ataques y tregua limitada –

El conflicto fue iniciado por Rusia en febrero de 2022 y ha causado cientos de miles de muertos y desplazado a millones de personas.

Las autoridades ucranianas afirmaron que ataques rusos del sábado causaron la muerte de al menos diez personas, entre ellas un niño y sus familiares en la región de Járkov y dos personas en las afueras de Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Moscú de intentar entorpecer su visita con ataques contra los dos aeropuertos de Kiev.

El Kremlin dijo que no atacará Kiev a partir de la medianoche del sábado.

Zelenski, quien propuso el viernes una tregua el tiempo que duren las visitas, afirmó haber hablado con los enviados estadounidenses y se comprometió a no atacar Moscú.

«Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de lanzar ataques contra Moscú», indicó en las redes sociales.

El presidente ruso aseguró que su país garantizaría la seguridad de los enviados en Kiev, una ciudad que Moscú ha castigado con mortíferos ataques en las últimas semanas.

«Haremos todo lo que dependa de nosotros para garantizar la seguridad del proceso de negociación y de mediadores como ustedes», dijo Putin a Witkoff y Kushner.

Será la primera vez que Witkoff y Kushner visiten la capital ucraniana desde que Trump volvió al poder el año pasado con la promesa de resolver el conflicto.

Viajar a Kiev en avión sería una medida muy inusual, ya que el espacio aéreo ucraniano lleva cerrado desde 2022 a causa de la guerra.

Por lo general, los líderes y funcionarios que han visitado el país lo han hecho en tren.

Según Trump, sus enviados tratarán de evaluar si es posible avanzar hacia un acuerdo de paz.

– «Tenemos una idea» –

Los esfuerzos de paz se han estancado, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance.

Trump no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: «Tenemos una idea para la paz».

La inusual visita que hizo la semana pasada a Moscú el director de la CIA, John Ratcliffe, había suscitado numerosas especulaciones.

Según el Kremlin, se reunió con los servicios de inteligencia rusos. Trump calificó este desplazamiento de «semi rutinario».

Witkoff y Kushner, que han participado en negociaciones para el alto el fuego en Gaza e Irán, han viajado en repetidas ocasiones a Moscú en anteriores intentos diplomáticos.

El renovado impulso diplomático llega en un momento en que Rusia y Ucrania se castigan mutuamente con ataques de misiles y drones de largo alcance, lo que ha elevado las bajas civiles a niveles inéditos desde el inicio de los combates hace más de cuatro años.

Horas antes del anuncio de Trump, un dron ruso atacó la sede del servicio de seguridad ucraniano SBU en el centro de Kiev.

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