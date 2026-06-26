Equipos internacionales llegan a Venezuela para unirse a la búsqueda desesperada de supervivientes

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Rescatistas y voluntarios buscaban en la oscura madrugada del viernes entre los escombros a supervivientes del doble terremoto que dejó al menos 235 muertos en Venezuela, adonde empezaron a llegar los primeros refuerzos internacionales.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de desolación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera vecina a Caracas.

En la capital, alumbrados por un foco que iluminaba la oscuridad de la noche del viernes, dos operarios golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado, según un directo de AFP TV.

«Silencio absoluto», grita de repente un operario para poder escuchar a posibles personas atrapadas. «Una linterna, una linterna», dice otro.

La doble sacudida dejó al menos 235 fallecidos y 4.300 heridos, según el último balance ofrecido el jueves por la noche por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Los rescates avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, afirmó el jueves que habían contabilizado más de 200 personas atrapadas.

– «Está ahí» –

En La Guaira, donde se encuentra el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo, algunos residentes tratan ellos mismos de liberar a sus familiares sepultados.

«Está ahí», solloza Alessandro del Giudice, un joven de 23 años que intenta encontrar a su padre bajo una montaña de escombros.

Su abuela Amparo, desesperada, intenta incluso retirar las ruinas con sus propias manos en busca de su hijo. «Son muchas rocas y con las manos no se puede», dice después impotente.

La presidenta Delcy Rodríguez, que en enero asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, visitó el jueves La Guaira, en la que declaró «zona de desastre».

La AFP constató saqueos en la zona. «No es momento de saquear, es momento de poner ley», dijo Argenis Méndez, un afectado de la zona que lamenta la escasez de recursos de rescates.

«Las autoridades no sirven, no sirven, porque aquí deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen ahí», agregó.

– «Vengan a ayudar» –

En una intervención el jueves, la presidenta interina anunció el traslado de equipos de otros estados hacia Caracas y La Guaira y el envío de equipos internacionales que ya empezaron a llegar al país.

Rescatistas de El Salvador y de México ya aterrizaron en Caracas. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus «nuevos y grandes amigos», Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

Un general del Comando Sur, Kevin J. Jarrard, ya está en Caracas para «supervisar» las operaciones para salvar vidas y prestar «asistencia humanitaria en las zonas afectadas».

La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Otras naciones como España, Alemania, Italia, China e India también prometieron mandar equipos.

El primer sismo ocurrió a las 18H04 locales (22H04 GMT) del miércoles, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Le siguió casi un minuto después el de 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.

La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas. Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.

– «Tengo a mi hija desaparecida» –

En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira. La cifra oficial es de 157, aunque muy probablemente aumentará.

España reportó 90 connacionales desaparecidos. Portugal dio parte de 56 ciudadanos a los que no pudo localizar.

Las personas consultan listados que despliegan los hospitales públicos con nombres de heridos.

«Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo», dijo en La Guaira Jean Alexander Capote, de 48 años, frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.

Las escenas de destrucción y pánico se reprodujeron igualmente en Caracas.

En el acomodado barrio de Altamira, de los más sísmicos de la capital, un edificio de 22 plantas se vino abajo. Poco después de las sacudidas, vecinos gritaban los nombres de sus familiares con la esperanza de recibir alguna respuesta.

En otros barrios lo mismo: casas destruidas, edificios agrietados.

Rita Gómez, de 60 años, viajó toda la noche de Maracaibo a Caracas al ver en redes sociales el edificio donde vivía su hija, que quedó destruido.

Estoy «confiando en Dios de que la puedan conseguir con vida», dijo.

En un muro, la foto de un niño de 6 años. «Desaparecido terremoto», se lee junto a su nombre y teléfono de contacto. Última ubicación: La Guaira.

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