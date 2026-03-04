Erdogan advierte a Irán que evite más ataques tras interceptar la OTAN un misil iraní

2 minutos

Estambul, 4 mar (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este miércoles que ya ha «expresado las advertencias más claras» para evitar que se repitan ataques a su territorio, en referencia al misil iraní que fue derribado este miércoles en el espacio aéreo turco.

«No dejamos nada al azar en estos días en los que nuestra región pasa por problemas. En incidentes como el de esta mañana estamos en consultas cercanas con nuestros aliados en la OTAN, tomamos todo tipo de precauciones y hacemos las intervenciones inmediatas necesarias», dijo Erdogan.

Un misil lanzado desde Irán a través del espacio aéreo iraquí y sirio fue interceptado hoy al entrar en territorio turco por defensas antimisiles de la OTAN, ubicados en el Mediterráneo oriental, según un comunicado del Ministerio de Defensa turco.

Restos del proyectil interceptado cayeron en suelo turco sin causar víctimas ni heridos, confirmó esa nota.

«Para que no se repitan incidentes similares, hemos expresado nuestras advertencias más claras», dijo Erdogan en su discurso durante una tradicional cena de ramadán con un grupo de militares, emitido por la cadena pública TRT.

Tras el derribo del misil, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, habló por teléfono a su homólogo iraní, Abás Araqchi, para insistirle en la necesidad de «evitar todo acto que expanda el conflicto», según fuentes diplomáticas citadas por la agencia turca Anadolu.

Además, el Ministerio citó al embajador iraní en Turquía, Hasan Habibullahzade, para expresarle su «preocupación» por lo ocurrido, afirma Anadolu.

El Gobierno turco no ha precisado cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, si bien la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

La base aérea es el principal punto de apoyo para otros miembros de la OTAN en Turquía, alberga también unidades estadounidenses y en ella tiene desplegada España una batería antiaérea Patriot. EFE

iut/as/psh