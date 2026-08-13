Erdogan afirma que Israel pretende «borrar a Palestina de la agenda de la humanidad»

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Israel pretende «borrar a Palestina de la agenda de la humanidad», afirmó el miércoles el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa junto al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

«Es un hecho que el gobierno de [Benjamin] Netanyahu pretende borrar a Palestina de la agenda de la humanidad aprovechándose del caos y de los nuevos conflictos en la región. Haga lo que haga, no lo conseguirá», afirmó el dirigente turco.

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