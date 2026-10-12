Erdogan pide en la FAO el apoyo a la candidatura de Mehdi Eker como director general

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Roma, 12 oct (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió este lunes al Foro Mundial de la Alimentación el apoyo para la candidatura de su compatriota Mehdi Eker a la Dirección General de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

«Como país que alberga la Oficina Subregional de la FAO en Asia Central, hemos anunciado nuestra candidatura para la elección del director general de la organización. Estamos deseosos de contar con su apoyo para el doctor Mehdi Eker, quien durante muchos años ha servido con éxito como ministro de Agricultura en este país», dijo Erdogan en un vídeomensaje proyectado en este Foro Mundial inaugurado hoy.

Mehdi Eker, un destacado político turco de origen kurdo, ha sido el ministro de Agricultura de su país con más años en el cargo, que ejerció entre 2005 y 2015.

La FAO deberá elegir un nuevo director general en 2027, ya que el mandato del actual, el chino Qu Dongyu, concluye el 31 de julio del próximo año.

La elección está prevista entre finales de junio y principios de julio de 2027, aunque el calendario formal de candidaturas debería quedar fijado por el Consejo de la FAO durante 2026.

Otros aspirantes a este puesto son el actual ministro de Agricultura de España, Luis Planas; el actual vicedirector de la FAO, el italiano Maurizio Martina; o el excomisario europeo de Agricultura por Irlanda, Phil Hogan.

En su mensaje al Foro Mundial de la Alimentación, el presidente turco afirmó que su país considera el acceso a unos alimentos inocuos «no simplemente como una cuestión de suministro, sino como un elemento fundamental para nuestra propia seguridad nacional» y subrayó que otorga especial importancia a la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos, junto con un aumento de la eficiencia en la producción. EFE

sam/ajs

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