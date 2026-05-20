Erdogan reitera a Trump su apoyo para alcanzar una «solución razonable» en Irán

1 minuto

Estambul, 20 may (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reiterado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, su apoyo para alcanzar una «solución razonable» en el conflicto con Irán, informa la oficina del mandatario turco.

Trump y Erdogan hablaron por teléfono sobre las relaciones bilaterales y asuntos globales, señala la Presidencia turca en un mensaje en X.

Erdogan le dijo al presidente estadounidense que la prórroga del alto el fuego con Irán, anunciada el lunes por Trump, es una evolución «positiva», expresó su convicción de que se puede alcanzar «una solución razonable» en los puntos conflictivos y reiteró su apoyo a las «iniciativas constructivas» en este aspecto.

Desde el principio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero, Turquía ha buscado una posición de neutralidad, por una parte lamentando los ataques como ilegítimos, y por otra condenando también los contraataques iraníes a países del Golfo que albergan bases estadounidenses.

Ankara mantiene contactos frecuentes con las autoridades iraníes, pero no tiene protagonismo en las negociaciones, que se desarrollan con la mediación de Pakistán.

Erdogan insistió ante Trump también en la importancia de evitar el empeoramiento de la situación en Líbano, ocupado en parte por Israel, y en la necesidad de «hacer arraigar la estabilidad en Siria», informa el comunicado. EFE

iut/as/nvm