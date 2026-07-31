Es «fundamental» que la líder opositora Machado participe en los diálogos en Venezuela, estima un exministro de Maduro y Chávez

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Es «fundamental» que la líder opositora María Corina Machado participe en el diálogo político que arranca este sábado en Venezuela, aseguró Alejandro Fleming, exministro del depuesto Nicolás Maduro y de su antecesor Hugo Chávez, en una entrevista con la AFP.

La captura de Maduro en una operación militar estadounidense en enero permitió que el país «cambiara», reconoció Fleming, exembajador ante la Unión Europea y exviceministro de Relaciones Exteriores.

Siete meses después, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez iniciará el 1 de agosto negociaciones con un grupo de opositores respaldados por Washington para el «fortalecimiento de la democracia».

Muchos esperan que los diálogos desemboquen en elecciones y una transición política.

«Lo que se decida en esa negociación va a contribuir a la redemocratización de Venezuela», dijo Fleming. Y la «observación» de Estados Unidos «es una garantía de que los acuerdos que se logren se cumplan».

Machado, la principal líder de oposición en Venezuela y reciente premio Nobel de la Paz, no participará en el diálogo.

La oposición estará representada por exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015 que Washington reconoce como electos de forma legítima.

El exministro, que rompió con Maduro en 2016, no es afín a Machado. Pero para que el diálogo tenga legitimidad cree que «es fundamental que María Corina Machado, que hoy es la líder política de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante».

Según Fleming, deben quedar fuera de la agenda temas como la perenne censura a la prensa y la liberación de casi 400 de presos políticos aún tras las rejas, según cifras de la oenegé Foro Penal. «Eso no debe abordarse porque los derechos no se negocian».

– ¿Colonialismo estadounidense? –

En cambio, los temas del diálogo deben ser «estructurales» en un país con instituciones «desprestigiadas» como el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afirmó.

«Esa mesa de negociación debe abordar el tema de las instituciones y cómo hacer que las instituciones vuelvan a ser creíbles y democráticas, pero fundamentalmente creíbles para los venezolanos», consideró Fleming, de 52 años.

Señalado de servir al chavismo, el CNE proclamó a Maduro vencedor de las presidenciales de 2024 sin ofrecer resultados detallados.

La oposición denunció un fraude y reivindica la victoria. Publicó los resultados de la gran mayoría de las mesas electorales con cifras abrumadoras a favor del candidato Edmundo González Urrutia, quien reemplazó a Machado en la carrera a la presidencia cuando la justicia bloqueó la candidatura de la líder opositora.

No obstante, el TSJ validó la victoria de Maduro para un tercer mandato.

Fleming, exministro de Turismo (2010-2013) y de Comercio (2013-2014) de los antimperialistas Chávez y Maduro, se declaró favorable a la captura del expresidente.

Cuando Maduro fue capturado el 3 de enero, la democracia «había casi desaparecido» en Venezuela, sostuvo.

Y por eso no predomina un sentimiento antiestadounidense sino que «los venezolanos sienten que luego de los eventos del 3 de enero, su soberanía, que estaba secuestrada, fue recuperada y la recuperaron los Estados Unidos», dijo.

Sin los hechos del 3 de enero «no existiría esa luz al final del túnel que los venezolanos ven en este momento», consideró Fleming, que es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de la Sorbona en París.

Estimó que Venezuela debe aceptar que Estados Unidos dirija o supervise las negociaciones políticas ya que Washington hizo «lo que ningún país del mundo se atrevió a hacer, que es rescatar o iniciar un proceso de rescate de la democracia venezolana».

El exvicecanciller para Europa bajo Chávez (2008-2010) y Maduro (2015-2016) reflexionó asimismo sobre su rol en los gobiernos chavistas.

«El gobierno de Chávez me dio la oportunidad de trabajar para mi país, yo lo agradezco. Pero mi fidelidad siempre ha sido con Venezuela», indicó.

Es consciente de que sus opiniones suenan a «coloniaje».

«¡Yo simplemente soy realista!», afirmó. El 3 de enero abrió «una puerta» para «un proceso de redemocratización, para que en Venezuela nuevamente se pueda hablar, se pueda disentir sin que eso signifique que vas a ser castigado».

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