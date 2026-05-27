Es falso que Paloma Valencia haya prometido reducir el salario mínimo en Colombia

4 minutos

Bogotá, 27 may (EFE).- La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, no ha dicho que reducirá el salario mínimo a 1.450.000 pesos colombianos (395 dólares), pese a lo que afirman mensajes en redes sociales que comparten una declaración inexistente acompañada de una imagen de la senadora frente a un micrófono de la emisora de radio La FM.

Usuarios en redes sociales como X, Facebook y TikTok comparten una fotografía de Valencia durante una entrevista radial con La FM. La instantánea se acompaña de la siguiente frase: «Bajaremos el mínimo a 1.450.000 para frenar el desastre que dejó Petro y rescatar a las empresas. El sacrificio vale la pena: ¡en el tercer año daremos el salto a los 2.200.000! (sic)».

«A su deseo de bajar el sueldo mínimo a los trabajadores, se suma que PALOMA tiene actualmente demandada la Reforma Pensional ante la Corte, por lo que hoy está peligrando la continuidad del bono por $ 230.000 pesos para los abuelitos que aprobó el presidente GUSTAVO PETRO (sic)», comenta uno de los usuarios que comparte la publicación.

El salario mínimo vital en Colombia está establecido en dos millones de pesos (unos 535 dólares), incluido un subsidio de transporte, después de que el Gobierno decretara en diciembre del año pasado un incremento del 23 %, según informó la Agencia EFE.

HECHOS: La cita que se le atribuye a Paloma Valencia es falsa, así lo demuestra una búsqueda inversa en Google que condujo a la secuencia original de la entrevista, las declaraciones de Paloma Valencia sobre la medida, un rastreo en sus redes sociales y la emisora La FM. Además, ningún medio de comunicación ha registrado dichas afirmaciones.

Una declaración inexistente

En primer lugar, una búsqueda inversa de la imagen en Google conduce a un video publicado el 1 de septiembre de 2025 en el canal de YouTube de la emisora radial La FM, que muestra a Paloma Valencia en una entrevista con la vestimenta idéntica a la foto viral.

En esta entrevista Valencia habla sobre el magnicidio del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, entre otras cuestiones, pero no promete disminuir el salario mínimo a 1.450.000 pesos colombianos.

Una búsqueda en las redes sociales de La FM y su sitio web no obtuvo rastros de dicha propuesta, de la cual tampoco hay registros en las redes sociales de Valencia.

La opinión de la candidata

Aunque la candidata ha apoyado en los últimos meses el incremento del salario mínimo, en diciembre de 2025 criticó a través de su perfil de X al Gobierno nacional por la implementación de esta medida.

«Petro copia pero copia mal. Lo primero que hizo López Obrador en México antes de subir el salario mínimo en 20% fue cambiar la indexación de los salarios públicos del SMLV al IPC. Petro no lo hizo, y de esa manera pone en un riesgo adicional las finanzas públicas. ¿Tal vez porque sus intereses son electorales y no sociales?», indicó Valencia.

Por otra parte, tampoco existen rastros de esta idea en el plan de gobierno de Valencia, en el que figuran propuestas para incentivar la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años otorgando a las empresas un subsidio equivalente al 30 % del salario mínimo durante un periodo de 12 meses.

El programa de gobierno de la candidata del uribismo también incluye medidas para el 80 % de los trabajadores informales en el país que ganan menos del salario mínimo, pero no menciona ninguna medida para reducirlo.

En definitiva, Paloma Valencia no ha prometido reducir el salario mínimo a 1.450.000 pesos colombianos- Así lo demuestra una revisión de entrevista de la que se extrajo la imagen, las declaraciones de Paloma Valencia sobre el salario mínimo y un rastreo en las redes sociales y la emisora La FM. Además, ningún medio de comunicación ha registrado dichas afirmaciones.

Colombia celebra este domingo 31 de mayo la primera vuelta de unas elecciones presidenciales en las que la atención se centra en el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la derechista Paloma Valencia, entre las once candidaturas que siguen en carrera. EFE

cron/jss/lnm