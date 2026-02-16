Eslovenia apoya a Costa Rica en que haya una mujer al frente de la ONU

2 minutos

Zagreb, 16 feb (EFE).- La ministra de Exteriores de Eslovenia, la socialdemócrata Tanja Fajon, respaldó este lunes que la secretaría general de la ONU esté liderada por una mujer, durante un encuentro en Liubliana con el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, en el éste le informó de que su país presentará a Rebeca Grynspan para ese cargo.

Los dos ministros hablaron sobre la elección de la próxima persona al frente de la ONU y mostraron su compromiso para lograr que sea una mujer quien asuma por primera vez ese puesto, señalan los medios eslovenos.

Grynspan anunció la semana pasada que se toma un permiso de seis meses al frente del organismo de Naciones Unidas dedicado al comercio y desarrollo (UNCTAD) para dedicarse a su campaña como candidata a secretaria general de la ONU.

Economista de formación, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998.

Los Estados miembros de la ONU tienen que elegir este año al sucesor o sucesora del actual secretario general de la ONU, António Guterres, cuyo mandato concluye en enero de 2027.

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, ya han formalizado sus candidaturas.

La ministra eslovena destacó que, más allá de la distancia geográfica, los dos países están conectados por valores comunes como la protección del medio ambiente y el multilateralismo.

Fajon felicitó a Costa Rica por, dijo, su excelente labor en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre 2023 y 2025, que Eslovenia integra actualmente.

Coincidió con Tinoco, según la agencia STA, en que la solución de dos Estados es la única garantía para una paz duradera y la coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos.

La ministra eslovena expresó a su homólogo costarricense su agradecimiento por la cooperación de Costa Rica en el Grupo Verde de acción ambiental internacional creado en 2009 por iniciativa de Eslovenia, en que participan también Islandia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Cabo Verde. EFE

