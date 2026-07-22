España acoge a otros 41 refugiados nicaragüenses

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Madrid, 22 jul (EFE).- España ha dado cobijo a otros 41 refugiados nicaragüenses acogidos al Programa Nacional de Reasentamiento de 2026, que llegaron este miércoles procedentes de Costa Rica en un vuelo comercial.

El Ministerio de Migraciones coordinó la recepción de estos beneficiarios de protección internacional en el aeropuerto de Madrid y la derivación a los recursos del Sistema Nacional de Acogida.

Participaron en la operación 13 instituciones, organismos y entidades, como la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Aeropuertos Españoles (AENA), fuerzas de seguridad, Policía de Fronteras (Cefront) y Cruz Roja.

Según la viceministra de Migraciones, Pilar Cancela, ese programa, con un máximo anual de 1.200 plazas, «reafirma la voluntad de seguir fortaleciendo los mecanismos de reasentamiento como una vía sólida de protección internacional de las personas refugiadas, promoviendo su integración en condiciones de igualdad y dignidad».

En los últimos cuatro años, España reasentó a 3.600 personas, según datos oficiales. En 2025 fueron 817 refugiados, de los que el 52 % eran nicaragüenses, que huyeron o fueron expulsados de su país; y el 44,5 %, sirios. EFE

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