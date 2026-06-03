Españoles ven contaminación y desastres de origen humano como peor amenaza a biodiversidad

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Bruselas, 3 jun (EFE).- La contaminación del aire, el suelo y el agua, así como los desastres provocados por los seres humanos, incluidos los vertidos de petróleo o los accidentes industriales, son para el 97 % de los españoles las mayores amenazas a la biodiversidad, según un Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea este miércoles.

En toda la UE, el 94 % de los ciudadanos sitúa como primera amenaza la contaminación del aire, el suelo y el agua, seguida de cerca por los desastres provocados por el hombre (92%).

La tercera amenaza mencionada es la conversión de tierras para la agricultura o el desarrollo urbano (citada por el 93 % de los españoles y el 90 % de los europeos).

La encuesta, realizada entre febrero y marzo pasados a partir de cerca de 26.500 entrevistas en toda la UE -unas mil a españoles- se publicó con motivo de la Semana Verde de la UE.

Los resultados también ponen de manifiesto el fuerte apoyo a las áreas protegidas y el desconocimiento de la Red Natura 2000.

El 98 % de los encuestados en España (96 % en la UE) afirmó que las áreas protegidas son fundamentales para prevenir la destrucción de los hábitats naturales.

El 97 % de españoles apoya su papel en la protección de las especies en peligro de extinción (95 % en la media europea).

Pese al interés por la protección de la biodiversidad, la Red Natura 2000 de áreas protegidas de la UE sigue siendo una gran desconocida para los ciudadanos europeos, aunque la cifra de personas familiarizadas ha subido.

En particular, un 29 % de los españoles dice haber oído hablar de ella, 7 puntos porcentuales más que en 2018, mientras que en la UE el porcentaje se sitúa en el 42 %, 12 puntos porcentuales más.

La Comisión Europea precisó en un comunicado que la encuesta se realizó como aportación para la Semana Verde de este año, que explorará cómo la inversión en la naturaleza y los ecosistemas saludables puede fortalecer la economía, la seguridad y la resiliencia de Europa.

Con motivo de ese foro, tendrá lugar la conferencia ambiental anual de la UE, que reunirá a más de mil personas, entre políticos, representantes de la industria, ONG, partes interesadas y ciudadanos para debatir e intercambiar ideas sobre cómo la restauración de los ecosistemas puede ayudar a Europa a ser más resiliente y competitiva, y a la vez apoyar la innovación, la inversión y el empleo local. EFE

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