Esposa de expresidente peruano Alejandro Toledo reitera pedido de indulto humanitario

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Lima, 2 ago (EFE).- La esposa del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), Eliane Karp, reiteró este domingo el pedido de indulto humanitario para el exmandatario, condenado a 20 años y seis meses de prisión por aportes ilegales de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de un tramo de la carretera Interoceánica sur.

En una entrevista con la emisora RPP desde la ciudad de Tel Aviv, Karp pidió que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, «nos reconcilie, que admita que la reconciliación es mucho más valiosa que el odio y que le dé su indulto a mi esposo».

Esa decisión no significa que Toledo, de 80 años, no seguirá defendiéndose por otros casos judiciales que tiene en curso, anotó Karp.

«Por favor, con todo mi alma y mi corazón, se acuerde de lo que ha pasado con su papá y con ella, que ha estado en la cárcel también. Que le dé a mi esposo un indulto humanitario por todo lo que ha sufrido injustamente por el Poder Judicial», expresó la exprimera dama.

Karp también tiene una orden de captura internacional y prisión preventiva por el caso Ecoteva, referido a las compras inmobiliarias hechas desde una empresa creada en Costa Rica por su madre Eva Fernenbug y un testaferro del exmandatario con los aportes de Odebrecht.

Sobre este caso, Karp anunció a la emisora peruana que su madre, de 99 años, falleció el sábado en un asilo de la ciudad de Bruselas y a quien no pudo visitar por las órdenes de captura vigentes en su contra.

«Voy a hablar de un tema que casi me da un ataque cardíaco ayer. Y eso es debido a la actitud de los jueces de seguir durante años y años con culpas que no nos dejan defendernos. Ayer falleció mi mamá, cuando le faltaba muy poco para 100 años de vida», declaró Karp.

El expresidente Alejandro Toledo cumple su condena por lavado de activos en la prisión de Barbadillo, al este de Lima, junto a los exmandatarios Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y en los últimos meses ha manifestado una serie de problemas de salud, a los que su esposa añade el estrés y la ansiedad. EFE

mmr/jrh