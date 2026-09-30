Estados Unidos sanciona una red financiera vinculada al grupo venezolano Tren de Aragua

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Washington, 30 sep (EFE).- Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a una supuesta red financiera vinculada a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, catalogada por la Administración de Donald Trump como grupo terrorista extranjero.

El Departamento del Tesoro estadounidense detalló en un comunicado que impuso sanciones financieras contra diez personas a las que acusa de estar involucradas en un esquema de fraude.

Según Washington, esta red, cuyos líderes se encuentran en Venezuela y México, utiliza software malicioso para obligar a cajeros automáticos en Estados Unidos a dispensar efectivo y utiliza los fondos obtenidos para blanquear dinero y transferirlo al Tren de Aragua.

La red estaría liderada por Aníbal Alexander Canelon Aguirre, alias «Prometeo», uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

El Tesoro también impuso sanciones a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias «Juancho», un líder de alto rango del Tren de Aragua al que acusa de dirigir las operaciones del grupo en varios países de Sudamérica.

Las sanciones del Tesoro implican el bloqueo de los activos y propiedades de los sancionados en Estados Unidos y prohíben realizar transacciones con estas personas.

El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales de Latinoamérica que la Administración de Trump catalogó el año pasado como grupo terrorista por su implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En junio pasado, el líder histórico de este grupo, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», habría muerto durante una operación conjunta de fuerzas venezolanas y estadounidenses en el estado Bolívar, en Venezuela. EFE

er/jlp