Estados Unidos se compromete a seguir apoyando a Somalia en su lucha contra el yihadismo

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Nairobi, 30 jul (EFE).- El comandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), Dagvin Anderson, mostró su compromiso de seguir apoyando a Somalia en la lucha contra el yihadismo, en una reunión con el presidente de este país del Cuerno de África, Hassan Sheikh Mohamud.

«La reunión se centró en la situación de seguridad en la región en su conjunto, la aceleración de la lucha contra el terrorismo, el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y defensa entre Somalia y EE.UU., y el apoyo del Gobierno de EE.UU. para promover la paz y la seguridad en Somalia», se indica en un comunicado de la Presidencia somalí.

Mohamud agradeció a Washington su «continuo» apoyo y asistencia al Ejército somalí y su «importante papel» en el fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad y el desarrollo regional.

Por su parte, Anderson mostró su compromiso de seguir apoyando a Somalia en la lucha contra el terrorismo, el entrenamiento militar y el fortalecimiento de la cooperación estratégica mutua.

El Ejército estadounidense colabora con Somalia para degradar, a través de ataques aéreos, las capacidades de los grupos yihadistas Al Shabab y Estado Islámico (EI).

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que Mohamud anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas.

De este modo, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Por su parte, el Estado Islámico en Somalia ha expandido su influencia en los últimos años, especialmente en Puntlandia, donde combate tanto a las fuerzas de seguridad como a Al Shabab, su rival.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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