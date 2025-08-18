The Swiss voice in the world since 1935

Estallan enfrentamientos en ciudades de Serbia en nueva noche de protestas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nuevos enfrentamientos estallaron el sábado entre manifestantes y la policía antimotines en la capital serbia de Belgrado y otras ciudades, en la quinta noche consecutiva de disturbios.

En la ciudad central de Valjevo, donde miles de personas se congregaron para expresar su enojo con el partido del presidente derechista Aleksandar Vucic, un pequeño grupo de jóvenes enmascarados atacaron e incendiaron las oficinas vacías del gobernante Partido Progresista.

Posteriormente se enfrentaron con la policía antimotines lanzando fuegos artificiales y piedras mientras las autoridades replicaron con granadas aturdidoras y gas lacrimógeno.

En Belgrado estallaron enfrentamientos luego de que la policía impidiera a los manifestantes dirigirse a la sede del partido de gobierno.

También se reportaron enfrentamientos en la norteña Novi Sad, la segunda mayor ciudad del país.

Serbia vive protestas casi a diario desde noviembre, tras el colapso del techo de una estación ferroviaria que dejó 16 muertos.

La tragedia se convirtió en un símbolo de la corrupción arraigada en el país de los Balcanes, con exigencias de una investigación transparente y crecientes llamados a elecciones anticipadas.

En su auge, las protestas llegaron a congregar a centenares de miles de personas en las calles.

