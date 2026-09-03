Estudiantes y gremios protestan en Chile contra el Foro Madrid y el gobierno de Kast

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Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- Cientos de estudiantes y ciudadanos chilenos protestaron este jueves en rechazo al V Encuentro Regional de Foro Madrid, que reúne a líderes de la ultraderecha latinoamericana y española en Santiago, y en contra de las reformas del gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast.

«¡Fuera de Chile, fuera de Argentina, América Latina libre de fascistas!» fue uno de los cantos entonados en las dos manifestaciones que se desarrollaron en la capital chilena, una convocada por estudiantes secundarios y universitarios y otra por organizaciones sociales y sindicatos.

En la mañana partió la primera marcha desde la Plaza Baquedano -lugar que tuvo gran relevancia durante el estallido social de 2019- y fue disuelta por las fuerzas policiales tras avanzar por solo tres calles cuando se dirigía al Palacio de La Moneda, donde se desarrollaba la reunión bilateral entre Kast y el presidente argentino, Javier Milei.

«Estamos en contra de que Milei esté aquí en el país porque rechazamos a la ultraderecha aquí y en toda Latinoamérica, también sentimos el descontento argentino sobre lo que está pasando», dijo a EFE Javiera Lagos, estudiante de 29 años que participó en la manifestación.

El mandatario argentino fue uno de los principales expositores en el encuentro del Foro Madrid y, antes de reunirse con Kast en La Moneda, presentó un discurso inaugural en el evento organizado por la Fundación Disenso y el partido de ultraderecha español Vox.

El encuentro reunió a líderes de la extrema derecha latinoamericana y española para «reflexionar sobre la nueva era que se ha abierto en la región» -señala la página oficial- tras los triunfos del sector en las últimas elecciones de Perú, Honduras y Colombia, con lo que se suman 12 países gobernados por la ultraderecha y la derecha en América Latina y el Caribe.

«Está bien que los líderes internacionales se reúnan, pero está quedando en evidencia la agenda de la alianza internacional de la derecha», expresó a EFE Augusto Bravo, estudiante de derecho de 19 años.

La marcha fue convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y también tuvo como bandera el rechazo a los recortes en educación impulsados por Kast, quien durante las primeras semanas de su gobierno ordenó un ambicioso plan de ajustes y recortes en la mayoría de los ministerios, equivalente a 2.000 millones de dólares.

A las seis de la tarde, en simultáneo al discurso de clausura de Kast en el evento, en las cercanías de La Moneda se desarrolló otra manifestación en contra del Foro Madrid, esta vez convocada por la Asamblea Popular Antifascista y la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores.

«Estoy acompañando a los jóvenes porque los obreros deberían estar aquí y no ser solo los estudiantes los que reaccionen», dijo a EFE Silvia Ramírez, pensionada de 79 años.

«Cuando yo fui joven, hicimos una manifestación contra Leoni, contra Nixon, y ahora son los jóvenes quienes se manifiestan contra esta ultraderecha internacional», concluyó. EFE

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