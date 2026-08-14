Evacuan a 150 personas por un incendio en un bosque de Austria

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Viena, 14 ago (EFE).- Un incendio declarado este viernes en un bosque de pinos en el este de Austria ha obligado a desalojar las viviendas de una urbanización con unos 150 residentes, con las llamas a solo cien metros de distancia, informó la televisión pública ORF.

Un total de 84 brigadas de bomberos con 700 efectivos luchan por contener el fuego en el pinar de Sankt Egyden am Steinfeld, en el municipio de Neunkirchen (región de Baja Austria), a unos 50 kilómetros de la frontera con Hungría, señaló a la emisora un portavoz del Cuerpo de Bomberos.

Además, cuatro helicópteros del Ministerio del Interior, dos de empresas privadas y un Black Hawk del Ejército prestan apoyo para combatir las llamas en zonas de difícil acceso.

El incendio forestal y de matorral se declaró hacia el mediodía en una zona cercana, pero distinta, a las 100 hectáreas de bosque calcinadas por un fuego la semana pasada.

Según las autoridades locales, los fuertes vientos dificultan las tareas de extinción y por el momento se desconocen tanto la magnitud como las causas del incendio.

Ante la advertencia de que las labores para controlar las llamas podrían prolongarse durante varios días, el Ayuntamiento de Neunkirchen convocó un comité de crisis y habilitó con catres una oficina municipal como alojamiento de emergencia.

«En muy poco tiempo, los bomberos ya estaban pasando por nuestro callejón. Un camión de bomberos se detenía en cada casa. Me dijeron que tenía que abandonar la mía sí o sí, que esta vez es muy grave, que el viento sopla en la dirección equivocada, directamente hacia las casas, y que se estaba volviendo peligroso para nosotros», relató uno de los afectados.

Un restaurante de la zona tuvo que cerrar y se cortó el tráfico en varias carreteras de los alrededores.

Como medida preventiva, la Cruz Roja desplegó a 44 efectivos y 21 vehículos, según informa la agencia austríaca APA.

Al igual que otras zonas de Europa central, Austria vive una prolongada y extrema sequía, agravada por varias olas de calor tórrido que han elevado el riesgo de incendios. EFE

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